Supercup mit Zweifeln: 15.550 Fans beim "Pilotprojekt" erwartet

"Wenn das schiefgeht, müssen die Regierung, der Fußballverband und die UEFA dafür gerade stehen", sagt Erzsébet Németh, die stellvertretende Bürgermeisterin von Budapest, die eine deutliche Meinung zum europäischen Fußballgipfel vor Zuschauern am Abend hat: "Mit Menschen sollte man nicht experimentieren."

Bis zu 15.500 Fans werden am Abend (Anstoß 21.00 Uhr) in der Puskás Arena in Ungarns Hauptstadt Budapest erwartet. Soviele Karten hat die UEFA verkauft. Ursprünglich war sogar geplant, die rund 67.000 Zuschauer fassende Arena bis zu 30 Prizent auszulasten.

Der Verband wies in einer Mitteilung am Donnerstag noch einmal auf die zu beachtenden Sicherheitsvorkehrungen hin. Dazu gehören das Tragen von Gesichtsschutzmasken, wenn der Abstand nicht eingehalten werden kann, etwa in Warteschlangen an den Drehkreuzen. An den Eingängen werden Wärmekameras zur Messung der Körpertemperatur eingesetzt.

UEFA-Präsident Ceferin und sein "Pilotprojekt"

Das Spiel im Corona-Risikogebiet wird von UEFA-Präsident Aleksander Ceferin als "Pilotprojekt" bezeichnet, "um die Rückkehr der Fans in unsere Spiele zu ermöglichen." Man wolle allerdings "keine Risiken für die Sicherheit der Menschen eingehen."

Die Austragung der Partie hatte im Vorfeld für kontroverse Diskussionen gesorgt, die UEFA und Ungarns Fußballverband hatten aber vehement am Spielort festgehalten. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hatte vor einem "Fußball-Ischgl" gewarnt.