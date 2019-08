Supercup: FC Bayern verliert Titel an Borussia Dortmund

Der Supercup gilt als erster Gradmesser für die Saison: Und so wie sich Dortmund und Bayern präsentiert haben, dürfen sich die Fußball-Fans auf die kommende Bundesliga-Saison (beginnt am 16. August) freuen. Denn beide Vereine boten schnellen und unterhaltsamen Fußball. Gleich nach 50 Sekunden hatte Marco Reus die erste dicke Chance des Spiels, aber Manuel Neuer parierte in gewohnter Manier.

Dortmund wirkte anfangs wacher und frischer. Die Münchner leisteten sich zu viele Fehler im Mittelfeld und brachten so die Borussia immer wieder ins Spiel. Wie in der 15. Minute, als Jerome Boatengs Fehlpass den Dortmundern die nächste Großchance einbrachte. Doch Bayern wurden stärker und gefährlicher. Kingsley Coman scheiterte in der 23. Minute zuerst an Ömer Toprak und im Nachschuss an Marwin Hitz. Der Rekordmeister war zur Pause das bessere und aktivere Team.

Fehler von Thiago führt zum 1:0

Doch kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit wieder ein kapitaler Fehler der Bayern, diesmal von Thiago, im Mittelfeld: Jadon Sancho eroberte den Ball, ließ Boateng und David Alaba alt aussehen und passte auf den perfekt postierten Paco Alcácer am Strafraum. Der Spanier zog aus 17 Metern ab und traf zum 1:0 (48. Min.). Die Bayern reagierten auf den Rückstand und wurden wieder aktiver. Nach knapp einer Stunde vergaben gleich drei Bayern die Chance zum Ausgleich: Comans Kopfball wehrte Hitz ab, Thomas Müllers Nachschuss entschärfte Manuel Akanji, Robert Lewandowski wollte auch noch zum Ball, traf aber nur den Dortmunder Keeper. Hitz rettete dann in höchster Not vor Joshua Kimmich (67.). Kimmich hatte wenig später Glück, dass ihm Schiedsrichter Daniel Siebert nach einem Tritt auf den Fuß von Sancho nur die Gelbe Karte zeigte (76.).

"Die erste Halbzeit hat mir gut gefallen, da hätten wir ein Tor machen können. Dann haben wir die Dortmunder ins Spiel gebracht." Manuel Neuer

Dortmund kontert

Bayern kontrollierte das Geschehen, Dortmund zog sich zurück und lauerte auf Konterchancen. Und das funktionierte: Julian Weigl eroberte den Ball kurz vor dem eigenen Strafraum und leitete sofort den Konter über die rechte Seite ein. Sancho sprintete nach vorne, zog ab und verwandelte zum 2:0 (69. Min.). Die Bayern versuchten verzweifelt noch den Anschlusstreffer zu erzielen, doch letztlich gingen ihnen auch die Ideen aus.

"Wir haben verloren, darüber sind wir traurig." Niko Kovac

Für Vizemeister Dortmund ist es der sechste Triumph im Supercup. Die vorherigen beiden Supercup-Duelle mit den Bayern hatten die Westfalen verloren. Die Münchner verpassten ihrerseits den vierten Supercup-Erfolg in Serie, bleiben aber mit sieben Triumphen Rekordtitelträger.

Kein Wiedersehen mit Hummels

Borussia Dortmund musste unter anderem auf Mats Hummels verzichten. Damit blieb für ihn ein Wiedersehen mit seinen einstigen Teamkollegen aus München aus. Der 30-Jährige hatte beim Aufwärmtraining am Morgen über Probleme geklagt und deshalb auf einen Einsatz verzichtet.