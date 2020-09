Supercup: FC Bayern als Gradmesser für Sevillas Titelträume

Rekordsieger in der Europa League

Das Spiel gegen die Bayern in Budapest ist für Sevilla ein Kaltstart. Wegen der verlängerten Saison hatte das Team von Trainer Julen Lopetegui am ersten Spieltag frei. Was die "Sevillistas" aber gerade international zu leisten imstande sind, ist bekannt. In der Endrunde der Europa League schalteten sie AS Rom, die Wolverhampton Wanderers und Manchester United aus. Im Endspiel gelang ein 3:2-Erfolg gegen Inter Mailand und somit bereits der sechste Titel im zweitwichtigsten europäischen Vereinswettbewerb, in dem die Andalusier Rekordsieger sind. Wegen des Erfolges treten sie in dieser Saison wie die Bayern in der Champions League an.

Intensives und frühes Pressing

Wer Real Madrid und dem FC Barcelona Paroli bieten will, dem kommt der FC Bayern gerade recht. Der Triple-Sieger, der mit einem 8:0-Sieg gegen den FC Schalke 04 in die Saison gestartet ist, ist ein echter Gradmesser. Für die Bayern war es der 22. Sieg in Folge, Sevilla ist aber auch seit 21 Partien ungeschlagen. Es könnte eine sehr kurzweilige Partie werden. Coach Julen Lopetegui setzt genau wie Bayern-Trainer Hansi Flick auf intensives und frühes Pressing.

Dementsprechend groß ist der gegenseitige Respekt. "Das wird eine schwierige Aufgabe für uns", sagt Flick. "Wir spielen ohne Zweifel gegen das aktuell beste Team der Welt, aber wir werden uns trotzdem mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln wehren", erklärte Lopetegui.

Auftrieb für die heimische Liga?

Ein Erfolg gegen die Bayern würde mächtig Auftrieb geben für die heimische Liga. Um dort am Ende oben zu stehen, muss allerdings viel zusammenpassen. Mit dem FC Valencia wurde 2004 zum bisher letzten Mal ein Team spanischer Meister, das nicht aus Madrid oder Barcelona kam.