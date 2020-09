Supercup: Bayern gegen Dortmund – ein Titel fürs Prestige

BVB will etwas geraderücken

So schlapp wie die Bayern sind die Dortmunder derzeit nicht. Ihnen mangelte es beim 0:2 beim FC Augsburg dafür offenkundig an Erfahrung - und an Geduld, wie Trainer Lucien Favre gleich mehrfach sagte. Erfahrung können die Dortmunder in jedem Fall sammeln, weshalb Marco Reus auch sagt: "Ich würde schon sagen, dass wir das Spiel brauchen."

Außerdem haben die Westfalen etwas gerade zu biegen. Nach drei zuletzt schwachen Liga-Auftritten in München, bei denen sie 0:6, 0:5 und 0:4 untergingen, ist der BVB in der Bringschuld. "Diese Leistungen, die wir in München zuletzt geboten haben, waren unterdurchschnittlich und nicht in Ordnung", sagt Sportdirektor Michael Zorc. Allerdings muss der Vizemeister ohne Stürmer Jadon Sancho und Stammtorhüter Roman Bürki auskommen. Beide fallen wegen Atemwegsinfekten aus.

Fans müssen draußen bleiben

Am Ende also doch Vorfreude auf den Klassiker, auch wenn das Spiel ohne Fans ausgetragen wird. Die Stadt München hatte mit Blick auf eine Inzidenzzahl über dem relevanten Wert von 35 (Dienstag: 37,9) keine Zuschauer erlaubt. "Gegen Dortmund ist jedes Spiel wichtig und immer wieder eine Herausforderung", betont Ehrenpräsident Uli Hoeneß. Ganz egal, ob es zu einem unpassenden Zeitpunkt kommt.