Starnbergerin Weidle fährt bestes Super-G-Ergebnis ein

Der Weltcup-Super-G im Schweizer Lenzerheide begann am Samstag (5.3.22) überraschend. Gleich die ersten drei Fahrerinnen, allesamt aus Österreich, kamen auf der anspruchsvollen Kurs nicht bis ins Ziel. Erst die Französin Tessa Worley, die noch nie eine Super-G gewinnen konnte, zeigte dann mit Startnummer vier, wie man die Strecke fahren musste und die Richtzeit für die Konkurrentinnen vorlegte. Teamkollegin Romane Miradoli, setzte danach perfekt um, was Worley ihr nach ihrem rasanten Ritt zum Start hochgefunkt hatte. Die 27-Jährige übernahm nach einer mutigen Fahrt in 1:19,87 Minuten die Führung und feierte am Ende völlig überraschend vor den heimischen Fans, unter ihnen auch Tennis-Star Roger Federer, den ersten Weltcup-Erfolg.

Weidle rast in die Top Ten

Auch Abfahrtsspezialistin Weidle (+2.02 Sek.) überraschte in der von ihr nicht ganz so geliebten Disziplin mit einem starken Auftritt. Die Oberbayerin war als einzige DSV-Athletin am Start und belohnte sich beim schwierigsten Super-G der Saison mit einem hervorragenden siebten Platz.

Shiffrin erleichtert über Ergebnis

Am nächsten kam der Schweizer Siegerin aber die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin (+0,38s), die nach enttäuschenden Winterspielen in Peking damit wieder auf Erfolgskurs ist und die Führung im Gesamtweltcup zurückeroberte. "Das war sehr herausfordernd", sagte die 26-Jährige. "Bin erleichtert über mein Ergebnis." Olympiasiegerin Lara Gut-Behrami (SUI/0,88s) wurde beim Heimweltcup Dritte.

Die Bilanz nach 49 Starterinnen: Am Ende kamen 14 Fahrerinnen nicht bis ins Ziel. Zwei verzichteten auf einen Start.