Super-G: Viktoria Rebensburg gewinnt Weltcup in Lake Louise

DSV-Speedspezialistin Viktoria Rebensburg hat zum Abschluss des Weltcups im kanadischen Lake Louise ihre gute Form bestätigt. Mit einer sensationellen Bestzeit siegte sie im abschließenden Super-G vor Nicol Delago aus Italien und der Schweizerin Corinne Sutterund. Sie holte damit ihren 18. Einzel-Weltcupsieg, davon den vierten in einem Super-G.

Bei Sonnenschein und Temperaturen von acht Grad unter Null ging die 30-Jährige aus Kreuth am Tegernsee auf die Piste. Nach Rang vier und neun in der Abfahrt stand Rebensburg am Sonntag (08.12.19) zum ersten Mal in Lake Louise bei einem Super-G ganz oben auf dem Podest. "Es war fein", sagte Rebensburg im ORF. "Ich hab schon immer a bisserl darauf gewartet, hier auf dem Podium zu stehen."

Nur kurzzeitige Spannung

Im technisch anspruchsvollen Super-G spielte die Riesenslalom-Spezialistin dann eine Woche nach dem Abfahrtssieg von Thomas Dreßen (Mittenwald) an gleicher Stelle ihr ganzes Können aus. Mit Startnummer 7 fuhr Rebensburg eine ganz eigene Linie, die keine ihrer Konkurrentinnen nachahmen konnte. Auf dem Weg zu ihrem ersten Weltcup-Sieg der Saison jagte die Kreutherin in der Spitze mit 112 Stundenkilometern die Piste hinunter. 1:20,00 Minuten standen im Ziel auf der Uhr. Nicol Delago macht es kurzzeitig noch einmal spannend, mit Startnummer 31 fuhr die Italienerin auf Rang 2 vor. (+0,35) Die Italienerin schob damit die Schweizerin Corinne Sutter (0,42 Sekunden) noch auf Rang drei. Und bitter für Österreich: Stephanier Venier (0,53 Sekunden) hatte sich schon über den Podestplatz gefreut und verpasste ihn knapp.

Weidle und Wenig in Top 30

Auch DSV-Speedfahrerin Kira Weidle (+2,01) hatte bei der Abfahrt am Samstag als Sechste die erste Podestplatzierung noch knapp verpasst. Beim Erfolg von Rebensburg kam sie nicht an diese starke Leistung heran. Die Starnbergerin reihte sich auf Rang 20. ein. Die Lenggrieserin Michaela Wenig (+2,18) lag nach 30 Starterinnen hinter Weidle auf Platz 21. Teamkollegin Patrizia Dorsch (Schellenberg) hatte dagegen Probleme und kam nicht ins Ziel. Auch Veronique Hronek (Unterwössen) verpasste die Ideallinie und schied vorzeitig aus. Katrin Hirtl-Stanggassinger (Schönau) ging erst als 38. ins Rennen.