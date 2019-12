Super-G: Keine Top-Ten Platzierung für DSV-Fahrer

Die deutschen Skirennfahrer haben beim Super-G von Beaver Creek die vorderen Plätze klar verpasst. Andreas Sander hatte sichtlich Probleme mit den Pistenverhältnissen. Mit 1,28 Sekunden Rückstand landete er auf Platz 14 und fuhr damit das beste deutsche Ergebnis ein. Dominik Schwaiger belegte mit 2,24 Sekunden Rückstand am Ende Rang 36.

Besondere Rückkehr für Thomas Dreßen

Vor exakt einem Jahr verletzte sich Thomas Dreßen bei genau diesem Rennen schwer am Knie und an der Schulter. Nachdem der Mittenwalder letztes Wochenende mit seinem Sieg in der Abfahrt und dem zehnten Platz im Super-G in Lake Louise ein sensationelles Comeback feierte, ging er dieses Jahr auf der "Birds of Prey" kein Risiko ein. Viele Rutschphasen bedeuteten 1,96 Sekunden Rückstand und am Ende Platz 27.

Von der Kurssetzung her ist es mir nicht so entgegengekommen, das war doch sehr technisch und unrhythmisch. Das soll aber keine Ausrede sein, das war für mich heute noch eine Nummer zu groß. Thomas Dreßen

Überraschungssieg für Marco Odermatt

Für eine Überraschung sorgte der Schweier Marco Odermatt. Gleich als zweiter Starter trotzte er den Bedingungen, setzte er sich mit einer zunächst unspektakulär wirkenden Abfahrt an die Spitze und gab die Führung bis zum Schluss nicht mehr ab. Damit holte der 22-Jährige den ersten Weltcupsieg seiner Karriere. Davor schaffte es der Schweizer mit dem letztjährigen dritten Platz im Riesenslalom in Kranjska Gora erst ein Mal auf das Podest. Die Plätze zwei und drei gingen an den Norweger Aleksander Aamodt Kilde und den Österreicher Matthias Mayer.

Josef Ferstl scheidet aus

Auch bei Kitzbühel-Sieger Josef Ferstl sollte es nicht zu einem Top-Resultat reichen. Zwei Super-Gs konnte er in seiner Karriere schon für sich entscheiden, in Beaver Creek schied er allerdings nach einem Fahrfehler an einer Weller aus.