Super-G: Josef Ferstl meldet sich zurück

Josef Ferstl ist zurück! Der 32-Jährige erreicht beim Super-G in Gröden seine bislang beste Saison-Platzierung. Der immer wieder von Verletzungen geplagte Traunsteiner zeigt einen starken Lauf und fährt auf Rang 11 (+1,04 Sek.). Damit ist er bester DSV-Fahrer an diesem Tag. Ferstl hat gute Erinnerungen an die Piste in Südtirol: 2017 holte er sich dort den Weltcup-Sieg im Super-G.

Jocher lässt aufhorchen

Auch Simon Jocher macht in Gröden auf sich aufmerksam. Der 25-jährige ist bis zum Ciaslat auf dem Weg in die Top Ten, muss im unteren Hang aber einiges einbüßen. Am Ende reicht es aber trotzdem für Rang 15 (+1,19 Sek.).

Andreas Sander (+1,23 Sek.) und Romed Baumann (+1,27 Sek.) bleiben hinter den Erwartungen zurück und belegen Platz 18 und 20.

Kilde Sieger in Gröden

Sieger beim ersten Rennen in Gröden ist wieder einmal Aleksander Aamodt Kilde. Der Norweger sichert sich das Podium vor den Österreichern Matthias Mayer (+ 0,22 Sek.) und Vincent Kriechmayr (+0,27 Sek.).