Super-G in Kitzbühel: Sander und Baumann in Top-Ten

Die Bedingungen auf der Streif waren gut - es war leicht bewölkt und sehr kalt, die Piste ordentlich durchgefroren. Nach den ersten 30 Startern führt der Österreicher Vincent Kriechmayr, der mit Startnummer fünf auf die Piste ging. Nach zwei schwächeren Abfahrten schlug der 29-Jährige in seiner stärksten Disziplin zurück und ist nun auf dem besten Wege, die kleine Kristallkugel zu erobern. Kriechmayr verwies den Schweizer Marco Odermatt (+ 0,12 Sekunden) und seinem Teamkollegen Matthias Mayer (+ 0,55 Sekunden) auf die Plätze zwei und drei. (Stand nach 30 Läufern)

"Ich war heute ziemlich am Limit, habe versucht, von der Linie nichts herzuschenken. Es war eine sehr gute Fahrt. Nach den Abfahrten war sehr viel Wut im Bauch. Da wollte ich heute mehr zeigen." Vincent Kriechmayr

Sander und Baumann wieder mit guten Ergebnissen

Die DSV-Athleten konnten nach vier Top-Ten-Ergebnissen in den beiden Abfahrten mit viel Selbstbewusstsein in den Super-G gehen. Sechs deutsche Starter waren mit dabei: Den Anfang machte Romed Baumann. Aber der 35-Jährige erwischte keinen exzellenten Tag, hatte Probleme an der Hausbergkante und kam mit 1,52 Sekunden Rückstand auf Kriechmayr ins Ziel.

Auch Andreas Sander war heute nicht in der Lage, vorne anzugreifen. 1,41 Sekunden fehlten am Ende zum Führenden, was derzeit Platz acht bedeutet.

"Mir hat ein bisschen der Griff gefehlt, es war nicht ganz leicht. Ich habe mich gut gefühlt, es ist eine Kleinigkeit, die heute nicht ganz gepasst hat. Es ist die Kunst, mit ein paar Fehlern wenig Zeit zu verlieren. Jetzt freue ich mich extrem auf Garmisch. Da hoffe ich, meinen Heimvorteil zu nutzen." Andreas Sander

Ferstl mit Höchstgeschwindigkeit zu Platz ...

Der Traunsteiner Josef Ferstl begann stark, patzte dann an der Einfahrt zur Traverse, war aber trotzdem unten mit Höchstgeschwindigkeit unterwegs und raste so auf Rang noch unter die Top-15.

"Ich habe gekämpft, aber ich denke, es ist ok. Es war eine solide Fahrt. Ich will, aber nur der Wille hilft nix. Man muss trotzdem fokussiert und locker bleiben: Am Renntag, alles auf den Punkt bringen - dann zählt's." Josef Ferstl

Simon Jocher aus Schongau schied gleich nach wenigen Sekunden aus. Mit höheren Startnummern werden Dominik Schwaiger (40) vom WSV Königssee und Manuel Schmid (47) vom SC Fischen das Rennen in Angriff nehmen.

Abahrtssieger Feuz und Vorjahressieger Jansrud ausgeschieden

Mit dem Schweizer Mauro Caviezel, Aleksander Aamodt Kilde aus Norwegen und Ryan Cochran-Siegle (USA) fielen alle drei bisherigen Saisonsieger im Super-G verletzungsbedingt aus. Vorjahressieger Kjetil Jansrud (Norwegen), der schon in den beiden Abfahrten nicht sonderlich gut zurechtkam, leistete sich schon am Starthang einen großen Fehler und fuhr dann sogar an einem Tor vorbei. Auch der Schweizer Beat Feuz, der nach seinem Doppelsieg in den beiden Abfahrten als Mitfavorit ins Rennen ging, schied vorzeitig aus.