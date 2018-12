Super-G in Gröden: Rebensburg bei Stuhec-Sieg unter Top Ten

Die beiden bisherigen Super-Gs der Saison hatte Mikaela Shiffrin gewonnen. Die US-Amerikanerin pausierte aber in Gröden. Eine Chance für die anderen Starterinnen. Viktoria Rebensburg, die am Dienstag (18.12.18) in der Abfahrt noch pausiert hatte, eröffnete das Rennen in Gröden. Die Kreutherin zeigte eine ansprechende Fahrt. Am Ende reichte es für den siebten Rang.

"Die hundertprozentige Konstanz im Super-G ist noch nicht da." Viktoria Rebensburg

Stuhec mit Doppelpack

Rebensburg hatte 0,43 Sekunden Rückstand auf die Siegerin Ilka Stuhec. Die Slowenin war wie schon am Vortag die Schnellste auf der "Saslong". Die Österreicherin Nicole Schmidhofer und die Liechtensteinerin Tina Weirather teilten sich den zweiten Platz. Nur fünf hundertstel Sekunden trennten die beiden vom Platz eins.

Die Überraschungsfünfte in der Abfahrt von Dienstag, Michaela Wenig, konnte im Super-G nicht an den Erfolg anknüpfen. Mit 1,30 Sekunden Rückstand wurde die Lenggrieserin 25.. Dicht hinter Wenig reihte sich Meike Pfister als 28. ein (+1,41 Sek.). Kira Weidle (+ 1,58 Sek.) verpasste ebenso wie Patrizia Dorsch (+2,44 Sek.) und Veronique Hronek (+ 2,93 Sek.) die Weltcup-Punkte.