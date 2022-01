Super-G in Garmisch-Partenkirchen: Weidle vom Wind verweht

Nach dem zwölften Platz beim letzten Super-G in Zauchensee - ihrem bis dahin besten Ergebnis in dieser Disziplin - wollte Kira Weidle beim Heimrennen in Garmisch-Partenkirchen die Top-Ten angreifen. Doch das Ziel verfehlte die 25-Jährige deutlich.

Im Ziel ärgerte sich Weidle: "Ich konnte das Skifahrerische nicht so umsetzen, wie ich es mir vorgestellt habe. Das war wieder die alte Super-G-Kira - und das andere war natürlich der Wind. Aber den hat man ja nicht in der Hand", sagte sie im Interview mit BR-Sport-Reporter Martin Raspe. Am Ende wurde Weidle 20. (+1,70 Sek.).

"Wenn einem im Ziel der Wind entgegen bläst, dann fehlen einem die gewissen Km/h." Kira Weidle

Zwei Siegerinnen

Den Sieg teilen sich die Österreicherin Cornelia Hütter und die Italienerin Federica Brignone: Beide kamen zeitgleich ins Ziel. Auf Platz drei Tamara Tippler aus Österreich (+0,82 Sek.)