Super-G Gröden: Sander Fünfter bei Kilde-Sieg

Sander stark, Ferstl patzt

Die deutschen Alpinherren, die unverändert auf ihren verletzten Topfahrer Thomas Dreßen verzichten müssen, überzeugten beim Auftakt zumindest teilweise.

Andreas Sander fuhr auf einen starken fünften Platz mit einem Rückstand von 0,6 Sekunden auf Sieger Kilde.

Josef Ferstl, der den Super-G in Gröden 2017 gewinnen konnte, hatte mit Startnummer 30 schon schwierigere Pistenbedingungen. Trotzdem war er lange mit einer Topzeit unterwegs, bis er einen dicken Fehler einabaute. So kam er abgeschlagen mit 1,52 Sekunden Rückstand an.