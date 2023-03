Super-G-Finale: Weidle mit Schreckmoment statt Überraschung

Kira Weidle, aktuell die beste deutsche Speedfahrerin, wollte nach Platz neun in der Abfahrt beim Weltcup-Finale im Super G eigentlich positiv überraschen. Doch die Wahl-Starnbergerin hatte sich in Soldeu/Andorra wohl zu viel vorgenommen. Die 27-Jährige ging angriffslustig in den Kurs, ein Fehler brachte sie allerdings schon im oberen Streckenteil von der Ideallinie ab. Weidle kam beim Sprung in Rücklage, flog ab und ins Netz.

Weidle ärgert sich und will an Fehlern arbeiten

Dabei ging der Sturz noch glimpflich aus. Es gehe ihr "den Umständen entsprechend ganz gut", sagte Weidle nach der missglückten Fahrt im ARD-Interview. "Der Fuß schmerzt etwas nach dem Einfädler".

Allerdings überwog bei der Speedspezialistin der Ärger darüber, dass ihr "solche blöden Fehler immer im Rennen passieren." Das sei etwas "worüber man sich Gedanken machen muss", ergänzte sie selbstkritisch und zog erste Lehren für die Vorbereitungen auf die kommende Saison. Sie will nicht nur die Fehler abstellen, sondern auch "auf jeden Fall an der Aggressivität arbeiten" und ein "bisschen kreativer werden."

Gut-Behrami beste Super-G-Fahrerin der Saison

Spannend blieb es bis zuletzt auch ohne Weidle bei der Vergabe der kleinen Kristallkugel. Titelverteidigerin Federica Brignone konnte den Gesamtsieg in der Disziplin nicht wiederholen, weil die Schweizerin Lara Gut-Behrami mit einem Sahnelauf Sieg und Kugel abräumte. Insgesamt schon zum vierten Mal. Mitfavoritin Ranghild Mowinkel (NOR) musste ihre Ambitionen als Tages-Dritte hinter Brignone ebenfalls begraben.