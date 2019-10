Süle verletzt - wie reagieren FC Bayern und Nationalmannschaft?

EM-Teilnahme 2020 in Gefahr

Doch selbst wenn der Heilungs- und Reha-Prozess bei Süle normal verlaufen sollte. Sicher ist nicht, dass er dem FC Bayern in dieser Saison noch einmal zur Verfügung steht. Selbst ein Einsatz in der Nationalmannschaft bei der im Juni 2020 beginnenden Europameisterschaft scheint fraglich. Denn es gibt immer noch einen Unterschied, ob ein Spieler wieder einsatzfähig ist oder auch schon wieder seine Bestform erreicht.

Ein Vergleich aus der Vergangenheit: Sami Khedira zog sich im November 2013 einen Innenband- und Kreuzbandriss zu. Er packte es gerade so zur WM 2014, wurde Weltmeister. Von seiner Topform war er beim Turnier aber noch weit entfernt. Sowohl der FC Bayern München als auch die deutsche Fußball-Nationalmannschaft sollten also einen "Plan B" entwickeln, falls sich Süles Genesungsprozess hinzieht.

FC Bayern: Der breite Kader könnte helfen

FC-Bayern-Trainer Niko Kovac, der schon unmittelbar nach dem 2:2 beim FC Augsburg mit einer schlimmen Verletzung gerechnet hatte, kann noch eher improvisieren als Bundestrainer Joachim Löw in der deutschen Nationalmannschaft.

Mit Routinier Jérôme Boateng und den Neuzugängen Benjamin Pavard und Lucas Hernández hat er noch Innenverteidiger für zwei Planstellen im Kader. Dazu kommt der Spanier Javier Martínez, der neben seiner Stammposition auf der "Sechs" auch beim Rekordmeister schon als Innenverteidiger gespielt hat. Dass die Bayern also noch einmal personell nachrüsten, ist nicht wahrscheinlich.

Nationalmannschaft: Comeback-Chance für Hummels und Boateng?

Unklarer ist die Situation in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. In Sachen Süle rechnet Bundestrainer Joachim Löw offenbar mit dem Schlimmsten. "Ich bin sicher, dass er sich wieder herankämpfen wird", sagte er vorsichtig nach Erhalt der Hibosbotschaft: "Aber jetzt werden wir überhaupt keinen Druck aufbauen."

Nach dem Süle-Ausfall ist das Feld der Kandidaten für die Innenverteidigung überschaubar. Robin Koch (SC Freiburg), Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen) und Niklas Stark (Hertha BSC) sind Optionen für die Innenverteidigung. Thilo Kehrer (Paris St. Germain) und Antonio Rüdiger (FC Chelsea) fehlen derzeit verletzt.

Was alle eint: Die Chefrolle in der deutschen Abwehr hatte noch keiner inne. Und prompt wird spekuliert, ob Löw auf die ausgemusterten 2014er-Weltmeister Mats Hummels oder Jérôme Boateng zurückgreifen könnte. Speziell Hummels hatte zuletzt in einem Interview betont: "Wenn ich irgendwann noch einmal das Trikot für Deutschland anziehen darf, würde ich mich nicht dagegen wehren."

Nächste Länderspiele Mitte November

Noch bleibt Löw gelassen und blockt ab. "Ich habe schon vor einigen Wochen gesagt, dass wir den Weg mit den jungen Spielern erstmal gehen. Es gibt jetzt keine Veranlassung, den Mats zu nominieren", hatte er in der vergangenen Woche geäußert. Ob er daran festhält? Mitte November stehen die nächsten Länderspiele an, in der EM-Qualifikation trifft Deutschland auf Weißrussland (16.11. in Mönchengladbach) und auf Nordirland (19.11. in Frankfurt). Spätestens da braucht Löw einen neuen Interims-Abwehrchef.