Süle und Sané vor Comeback: Löw und die Bayern-Achse

Durch die Corona-Unterbrechung verpasste Niklas Süle trotz mehrmonatiger Kreuzbandriss-Zwangspause nur zwei Länderspiele. In beiden experimentierte Bundestrainer Joachim Löw in der Viererabwehrkette. In den beiden EM-Qualifikationsspielen gegen Belarus und Nordirland im vergangenen November standen acht Spieler in wechselnden Kombinationen in der Abwehrreihe.

Löw sucht den Abwehrstar

Deren Leistungen? Von überragend bis mangelhaft. Während Matthias Ginter gegen Belarus glänzte, Jonas Hector und Lukas Klostermann gegen Nordirland, fielen andere deutlich ab. Nico Schulz ist auf der Linksverteidigerposition keine Konkurrenz für Hector.

In der Innenverteidigung mühten sich solide, aber ohne große Impulse, Jonathan Tah, Robin Koch und der für ein Spiel in die Innenverteidigung gezogene Emre Can. Niklas Stark, der gegen Nordirland debütierte, braucht noch Eingewöhnungszeit.

Kaum Alternativen zu Süle

Es war vor allem den Schwächen der Gegner zu verdanken, dass es in beiden Partien nur ein Gegentor gab (beim 6:1 gegen Nordirland). Beide Spiele unterstrichen aber deutlich, dass - wenn es um einen dirigierenden Abwehrchef geht - Löw kaum Alternativen zu Süle hat.