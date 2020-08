Süle und Sané im Nations-League-Kader von Bundestrainer Löw

Bundestrainer Joachim Löw meldete sich nach einer unfreiwilligen Corona-Pause wieder zurück. Mehr als neun Monaten nach dem letzten Länderspiel nominierte er den Kader für die ersten beiden Partien in der Nations League Anfang September. Vom FC Bayern München ist mit Niklas Süle nur ein Lissabon-Sieger dabei.

"Wir sind sehr glücklich, dass auch wir jetzt wieder Spiele haben", so Löw: "Ich kann es kaum erwarten, wieder mit den Spielern auf dem Platz zu stehen und zu arbeiten. Da hat schon etwas gefehlt."

Ohne die Champions-League-Teilnehmer aus München und Leipzig

In seinem Aufgebot für die Nations-League-Spiele gegen Spanien und in der Schweiz verzichtete der Bundestrainer freiwillig auf die vier Münchner Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Serge Gnabry. Die Champions-League-Sieger sind im verdienten Urlaub. Auch die Leipziger Halbfinalisten Lukas Klostermann und Marcel Halstenberg bekommen Sonderurlaub.

Dafür kehren Leroy Sané und Niklas Süle nach ihren Kreuzbandrissen in die DFB-Auswahl zurück. "Wir haben Spieler die vielleicht längere Zeit keine Spielpraxis haben aber im Training sind", so Löw. Und "wir haben Spieler, die in den letzten Wochen permanent gespielt haben." Das seien natürlich Voraussetzungen, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten.

Müller weiterhin ohne Comeback-Chance

Eine Rückkehr des wiederaufgeblühten Thomas Müller schloss er dagegen aus. "Wir uns nach der WM 2018 entschieden, einen anderen Weg zu gehen mit anderen Spielern. Den wollen wir Raum und Zeit geben, sich zu entwickeln.. ... Für mich gibt es keinen Grund an dieser Ausrichtung etwas zu verändern."

Die jetzt anstehenden Spiele will der Bundestrainer nutzen, um seine verjüngte Auswahl optimal auf die Mission EM-Titel 2021 vorzubereiten. Bis zum Frühjahr will er "eine selbstbewusste Mannschaft aufbauen", die eigene Spielideen kreieren kann. "Die sich nicht nur am Gegner orientiert, sondern ihre eigene Philosophie durchsetzt", führt der 60-Jährige aus. Löws Fokus liegt mit Blick auf das große Turnier 2021 zudem auf der Belastungssteuerung, damit die Profis trotz Bundesligaeinsätzen auch im Nationalteam noch verletzungsfrei auflaufen können. Denn Erfolg könne man nur haben, "wenn man geistig und körperlich frisch ins Turnier geht".

Das Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft:

Tor: Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), Bernd Leno (FC Arsenal), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt)

Abwehr: Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Robin Gosens (Atalanta Bergamo), Thilo Kehrer (Paris St. Germain), Robin Koch (SC Freiburg), Antonio Rüdiger (FC Chelsea), Nico Schulz (Borussia Dortmund), Niklas Süle (Bayern München), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)

Mittelfeld/Angriff: Julian Brandt (Borussia Dortmund), Emre Can (Borussia Dortmund), Julian Draxler (Paris St. Germain), Ilkay Gündogan (Manchester City), Kai Havertz (Bayer Leverkusen), Toni Kroos (Real Madrid), Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach), Leroy Sané (Bayern München), Suat Serdar (Schalke 04), Luca Waldschmidt (Benfica Lissabon), Timo Werner (FC Chelsea)

Am 3. September Start mit Spiel gegen Spanien

Das Nationalteam spielt zunächst am 3. September in Stuttgart gegen Spanien, drei Tage später ist die Schweiz in Basel der Kontrahent. Weiterer Gruppengegner ist die Ukraine. Seinen Kader versammelt Löw am kommenden Montag (31.8.) in Stuttgart. Das tägliche Training ist im GAZI-Stadion der Stuttgarter Kickers vorgesehen. Insgesamt stehen acht Spiele in diesem Kalenderjahr bis zum Gruppen-Finale in der Nationenliga in Spanien am 17. November noch auf dem Programm.

Letzter Auftritt der DFB-Elf war im November

Zum letzten Mal hatte Löw seine Nationalspieler im November 2019 beisammen. In Frankfurt wurde der Gruppensieg in der EM-Qualifikation mit einem 6:1 gegen Nordirland perfekt gemacht. Eine längere Pause hatte es für die Nationalmannschaft zuletzt während und nach dem Zweiten Weltkrieg zwischen 1942 und 1950 gegeben.