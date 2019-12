Stürmische Augsburger gewinnen knapp gegen Mainz

Elfmeter bringt Entscheidung

Augsburg drückte auch in der zweiten Hälfte weiter nach vorne. Mainz stand durch die Umstellung auf Viererkette aber sicherer und ließ nicht mehr so viel zu. Das nächste Tor fiel per Strafstoß. Pierre Kunde hatte Vargas an der Strafraumkante von den Beinen geholt. Schiedsrichter Markus Schmidt zeigte auf den Punkt. Florian Niederlechner hämmerte den Ball in die rechte obere Ecke. Zentner hatte keine Chance. Der FCA führte nach 65 Minuten verdient mit 2:1. Mainz war jetzt gefordert. Bis auf den Treffer von Öztunali hatte der FSV nicht die große Torgefahr versprüht. Augsburg konnte den Vorsprung halten und feierte die drei verdienten Punkte.