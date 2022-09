Stürmerkrise: FC Bayern flirtet offenbar wieder mit Kane

In den vergangenen vier Bundesliga-Spielen hat der FC Bayern München eine Torschussbilanz von 92:30 vorzuweisen, in Worten: zweiundneunzig zu dreißig. Daraus erwirtschafteten die Münchner allerdings nur vier Tore und drei Punkte. Vier sieglose Bundesligaspiele in Serie gab es seit 20 Jahren nicht mehr beim FCB. Das Manko der vergangenen Wochen ist glasklar: Den Münchnern fehlt gerade ein Vollstrecker.

Aber hatten sie nicht eigentlich genau diesen nimmersatten Torjäger bis zum Sommer? Nach dem Weggang des Weltfußballers Robert Lewandowski fehlt dem FCB nun dieser klassische Mittelstürmertyp im Kader, ein echter Neuner, der im Strafraum für die Treffer sorgt. Die Münchner um Trainer Julian Nagelsmann nahmen diese Leerstelle bewusst in Kauf, wollten variabler werden, nicht mehr so abhängig von einem Frontmann.

Salihamidzic verteidigt Nagelsmann und nimmt Team in Pflicht

Stattdessen scheinen sie aber nun doch etwas ausrechenbar geworden zu sein. Während Lewandowski einst oftmals zwei Innenverteidiger band, rang der FC Augsburg die Münchner zuletzt in Manndeckung nieder. Trotz allem stützt Sportdirektor Hasan Salihamidzic Nagelsmann und nimmt das Team in die Pflicht, an das er allerdings auch glaubt.

"Wir werden nach der Länderspielpause anders auftreten. Und das erwarte ich auch. Körperliche Intensität, Gier und die Bereitschaft, in jedem Spiel an die Leistungsgrenze zu stoßen, sind die Voraussetzungen, um erfolgreich zu sein", sagte Salihamidzic in der Bild am Sonntag. "Außerdem brauchen wir eine klar bessere, konzentrierte Chancenverwertung."

Harry Kane wieder im Fokus des FC Bayern

Trotzdem, so legen es Berichte der Bild-Zeitung und des Kicker nahe, scheinen die Münchner auch bei ihrer Leerstelle in vorderster Front zum Umdenken gekommen zu sein. Nein, sie werden nicht den 1,85-Meter-Mann Lewandowski zurückholen, der sich auch beim FC Barcelona in Torjäger-Manier zeigt. Aber ein drei Zentimeter größerer Strafraumstürmer soll dagegen weiter im Fokus sein: der Engländer Harry Kane, auf den das DFB-Team an diesem Montagabend trifft. Schon im vergangenen Sommer kursierte sein Name im Umfeld des FCB.

Nach Informationen des kicker hat eine "erste Kontaktaufnahme" mit dem 29-Jährigen bereits stattgefunden. Laut dem Internetportal 90min soll das zunehmende Interesse des deutschen Rekordmeistes die Verantwortlichen bei Tottenham Hotspur "beunruhigen".

Kane ist nicht mehr lange an Tottenham gebunden

Ein Umstand könnte den Münchnern zupass kommen: Kane ist vertraglich nur noch bis 2024 an Tottenham gebunden, die Gespräche um eine Verlängerung ruhen derzeit. Sollte es zu keiner vorzeitigen Vertragsverlängerung mit den Londonern kommen, wird der Verein sich wohl spätestens im Sommer 2023 zwangsläufig mit einem Verkauf beschäftigen müssen, um noch Geld mit ihm zu verdienen. Ähnlich war es ja in München mit Lewandowski, der den FCB ein Jahr vor Vertragsablauf verließ.

Der 29-jährige Kane steht allerdings auch seit 2004 bei Tottenham unter Vertrag, wie Thomas Müller beim FCB (seit 2000) gilt er als die Identifikationsfigur seines Klubs. Und er selbst hat sich bislang nicht dazu geäußert, ob er Tottenham wirklich verlassen würde.