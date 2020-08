Stürmer Köpke kehrt zum 1. FC Nürnberg zurück

Pascal Köpke verlässt nach zwei Jahren den Fußball-Bundesligisten Hertha BSC Berlin und schließt sich seinem Jugendverein 1. FC Nürnberg an. Das teilten beide Vereine am Samstag mit. Der Sohn des ehemaligen Nationaltorhüters Andreas Köpke war 2018 vom Zweitligisten Erzgebirge Aue nach Berlin gewechselt. Dort kam er zu elf Einsätzen in der Bundesliga und zwei im DFB-Pokal.

Rückkehr zum Jugendverein

Der 24-Jährige spielte bereits von 2003 bis 2013 in der Jugend des 1. FCN, ehe er über die Stationen Unterhaching, Karlsruhe und Aue in Berlin gelandet war.

Voraussetzung für die endgültige Fixierung des Vertrags ist noch das erfolgreiche Bestehen des obligatorischen Medizinchecks. Diesen wird Köpke am Montag in Nürnberg absolvieren. Der gebürtige Hanauer erhält die Trikotnummer 20.

"Mit Pascal haben wir ein weiteres Puzzleteil für unseren Kader verpflichten können. Mit seiner Art Fußball zu spielen, unter anderem mit vielen Läufen in die Tiefe – und der daraus resultierenden Torgefährlichkeit – ist er der Typ Stürmer, der in unserem Kader so noch gefehlt hat." Dieter Hecking, Vorstand Sport des 1. FCN auf der vereinseigenen Homepage

1. FCN ist Köpkes "Herzensverein"

Köpke selbst freut sich auf seine neue Herausforderung: "Es ist ein richtig schönes Gefühl, wieder nach Hause zu kommen - selbstverständlich noch unter der Voraussetzung eines bestandenen Medizinchecks am Montag. Der Club ist mein Jugend-, mehr noch, mein Herzensverein. Ich freue mich darauf, viele bekannte Gesichter zu sehen und werde alles daran setzen, dass wir eine erfolgreiche Saison spielen."

Bereits fünf Neuzugänge beim Club

Köpke ist der fünfte Neuzugang der Mittelfranken für die bevorstehende Saison. Mit Stürmer Manuel Schäffler vom SV Wehen Wiesbaden wechselte bereits ein Stürmer - ein klassischer "Neuner" - an den Valznerweiher. Zudem kamen Mittelfeldspieler Tom Krauß von RB Leipzig und vom FC Bayern München Torwart Christian Früchtl und Mittelfeldtalent Sarpreet Singh.