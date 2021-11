Studie der Uni Würzburg: Interesse am Profifußball sinkt weiter

Der Profifußball muss mehr denn je um seine Anhänger kämpfen, denn das Interesse am Profifußball und an Stadionbesuchen ist in der Pandemie weiter gesunken. Das ist das Ergebnis einer Umfrage, die der Sport-Informations-Dienst (SID) in Auftrag gegeben hatte – in Kooperation mit dem Lehrstuhl Sportwissenschaft der Universität Würzburg.

Weniger Interesse an Rückkehr ins Stadion

4.190 deutsche Fans wurden zum Profifußball und einer möglichen Rückkehr in die Stadien befragt. Demnach hat laut Umfrage für rund ein Drittel der Befragten das Interesse am Profifußball abgenommen. Rund 34 Prozent erklärten, sie hätten weniger Interesse an einem Stadionbesuch. 43 Prozent der Anhänger empfinden die Corona-Schutzmaßnahmen als unbequem und störend.

Bei rund 53 Prozent ist das Interesse am Fußball gleichgeblieben. Nur gut 13 Prozent gaben an, mehr Interesse am Fußball zu haben als vor Beginn der Pandemie.

Sportwissenschaftler: Schuld ist vor allem Kommerzialisierung

Im Gespräch mit dem BR zeigte sich Prof. Harald Lange, Sportwissenschaftler der Uni Würzburg, nicht erstaunt vom Ergebnis der Umfrage. Die Studie zeige eindrucksvoll, dass "hinsichtlich der Fanbindung Sand im Getriebe ist". Es gebe seit Jahren eine immer größer werdende Distanz zwischen Fans und Fußball. Hintergrund ist die immer weiterschreitende Kommerzialisierung des Fußballs.

"Debatte um Werte fehlt"

Zudem fehle weiterhin eine Wertedebatte im deutschen Fußball. Im Frühjahr 2020, als die Auswirkungen der Pandemie für alle Menschen und auch die Fußball-Clubs spürbar wurden, sei über "Demut" gesprochen worden. Der Chef der Deutschen Fußball Liga (DFL), Christian Seifert, habe eine Taskforce angekündigt, die sich unter anderem mit den "inflationären Gehalts- und Ablösezahlungen, den medialen Gigantismus und der fehlenden Nachhaltigkeit" des Profifußballs auseinandersetzen sollte. "Bis jetzt ist da wenig geschehen", so Lange gegenüber dem BR. Gehaltsobergrenzen fehlten etwa immer noch: "Der Profifußball muss sich neuen Ideen öffnen, auch um die negativen Folgen der Pandemie überwinden zu können."