Streit zwischen Oberliga Eishockey-Clubs und DEB-Vize

Zwischen dem Deggendorfer Schlittschuh Club (DSC) und den Selber Wölfen auf der einen Seite und dem Vizepräsidenten des Deutschen Eishockey Bundes (DEB), Marc Hindelang, auf der anderen Seite, entwickelt sich aktuell ein handfester Streit.

Ironischer Tweet sorgt für Ärger

Konkret geht es um eine Aussage von Hindelang auf Twitter. Dort hatte der DEB-Funktionär den Deggendorfern und Selbern ironisch zu schnellen Transfererfolgen nach der Corona-Transfersperre (bis zum 30.04) gratuliert. Die Selber Wölfe hatten die Verpflichtung von Torwart Michel Weidekamp am Freitag bekannt gegeben, Deggendorf die Verpflichtung von Stürmer Elia Ostwald am Samstag. Beide Vereine haben in Pressemitteilungen verärgert auf die indirekten Anschuldigungen reagiert.

Heftige Gegenwehr der Vereine

Der Deggendorfer Schlittschuh Club erklärt:

“Der DSC empfindet es äußerst befremdlich, dass sich Verbandsfunktionäre auf diese Weise öffentlich äußern, ohne vorab mit den betroffenen Vereinen den Kontakt zu suchen. Weiter wollen wir betonen, dass die Verhandlungen mit dem Spieler Elia Ostwald bereits vor in Kraft treten des Transferstopps weitestgehend abgeschlossen waren. Auf die Veröffentlichung wurde aber entsprechend der Vereinbarung verzichtet." Statement DSC

Ähnlich argumentiert auch der Vorstand der Selber Wölfe, Jüren Golly:

Herr Hindelang liegt hier völlig falsch. Der Vertrag mit Michel Weidekamp wurde bereits Mitte März 2020, noch vor des 'vereinbarten Transferstopps' geschlossen. Halle und auch Selb hatten sich darauf verständigt, keinerlei Informationen - deshalb die Formulierung 'Nachrichtensperre' - bis zum 30.04.2020 herauszugeben." Jürgen Golly, VER-Vorstand

Videokonferenz für Schlagabtausch?

Deggendorfs Vorstand Artur Frank will das Thema diese Woche in einer Videokonferenz mit dem DEB besprechen, er “verbittet sich” ein derartiges Einmischen in das Handeln des Vereins seitens des DEB. Jürgen Golly fordert Hindelang auf, neutral zu bleiben.