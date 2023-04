Streit in der Kabine und Mode-Trips: Der FC Hollywood ist zurück

Seit den 1990ern, als der FC Bayern in ständiger Unruhe war, existiert er: der FC Hollywood. Jetzt ist er so präsent wie lange nicht. Den Anfang macht Manuel Neuer im Dezember. Der Bayern-Keeper bricht sich bei einer Skitour den Unterschenkel und fällt für die komplette Saison aus. Viel wird diskutiert: Darf ein Fußball-Profi in seiner Freizeit Skifahren?

Und dann geht das "Ballyhoo" so richtig los: Serge "Gucci" Gnabrys Wochenendtrip Ende Januar – mitten in einer englischen Woche – zur Pariser Fashion-Week sorgt für Wirbel. "Das ist amateurhaft. Das ist genau das, was ich nicht mag", rügt Sportvorstand Hasan Salihamidzic seinen Spieler. Auch Vereinsboss Oliver Kahn war nicht erfreut.

Tapalovic-Rauswurf, Neuer-Interview und Maulwurf-Affäre

Fast zeitgleich trennt sich der Rekordmeister vom langjährigen Torwarttrainer Toni Tapalovic. Neuer verliert einen Anker in seiner täglichen Arbeit und gibt nur wenig später der Süddeutschen Zeitung ein viel beachtetes Interview. Mit markanten und emotionalen Aussagen übt der 37-Jährige deutliche Kritik an der Vereinsführung. Gleichzeitig rechtfertigt der Weltmeister von 2014 seine Skitour.

Und wenn eh schon Unruhe im Verein herrscht, dann darf auch eine Maulwurf-Affäre nicht fehlen. Und die macht Julian Nagelsmann sauer: Anlass für seine Verstimmung sind veröffentlichte Taktik-Ausführungen. "Das hat nichts mehr mit Sport zu tun, dass ich solche Interna auch veröffentliche", wütet der damalige Bayern-Coach.

Kritik an Nagelsmann-Aus

Lange braucht er sich nicht die Frage zu stellen, wer der Maulwurf ist. Der FC Bayern sieht seine Saisonziele gefährdet, stellt Nagelsmann am 24. März frei und verpflichtet Thomas Tuchel. Die Umstände der Trennung sorgen für Kritik. Der 35-Jährige soll von seiner Freistellung etwa aus den Medien erfahren haben.

Lothar Matthäus findet die Art und Weise der Trennung auch nicht richtig. Vor dem Bundesliga-Topspiel gegen Dortmund liefern sich der Rekord-Nationalspieler und Kahn am 1. April einen verbalen Schlagabtausch am TV-Mikrofon. Matthäus hatte zuvor kritisiert, dass "das 'Mia san Mia' teilweise mit Füßen getreten' werde. Der Bayern-Boss reagiert genervt.

Kimmich-Jubel und Mané-Frust

Der Plan mit Tuchel scheint im ersten Spiel aufzugehen. Die Münchner besiegen den Dauerrivalen Borussia Dortmund und erobern sich die Tabellenspitze zurück. Doch schon im zweiten Spiel unter Tuchel folgt die Ernüchterung. Der FC Bayern verliert sein Pokalspiel im heimischen Stadion in letzter Minute mit 1:2. Ein Saisonziel ist damit jetzt schon futsch.

Schon am darauffolgenden Spieltag in der Liga geht es erneut gegen Freiburg. Dort erregt ein emotionaler Jubel von Joshua Kimmich nach dem 1:0 die Gemüter: Kimmich feiert nach der geglückten Revanche für das DFB-Pokal-Aus mit geballten Fäusten in Richtung Freiburger Fans. Die SC-Profis werten die Geste als Provokation.

Die jüngste Entgleisung leistet sich Sadio Mané nach der 0:3-Niederlage im Champions-League-Viertelfinal-Hinspiel bei Manchester City. Berichte über eine Auseinandersetzung in der Kabine sorgen für Wirbel. Sadio Mané soll Leroy Sané geschlagen haben, nachdem dieser den Senegalesen kritisiert habe. Fortsetzung folgt...