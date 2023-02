Streit eskaliert: Neu-Ulm steigt aus Tischtennis-Bundesliga aus

Der TTC-Neu-Ulm hat keine Lizenz für die Tischtennis-Bundesliga (TTBL) mehr beantragt. "Wir wünschen der TTBL, dass sie einen erfolgreichen Weg in die Zukunft findet!", schreibt Klubchef und Mäzen des TTC, Florian Ebner, in der Pressemitteilung zum Ausstieg seines Vereins aus der Bundesliga. Es sind die Abschiedsworte einer Weltklasse-Mannschaft, die vor der Saison mit Ebners Geld zusammengekauft wurde.

Sperren nach Pokal-Erfolg

Dem Rückzug ging eine Sperre der beiden Spitzenspieler Truls Möregardh, Nummer sechs der Welt und Lin Yun-Ju, auf Platz acht der Weltrangliste voraus. Beide hatten im deutschen Pokal am 10. Januar noch entscheidend dazu beigetragen, dass der TTC Neu-Ulm mit einem 3:0 gegen Borussia Düsseldorf den Titel holte. Wenige Wochen später schlugen die zwei Starspieler in einer anderen Liga auf. Die Wechselfrist war aber schon am 1. Januar abgelaufen. Hätten Möregardh und Lin fristgerecht ihre Wechsel beantragt, hätten sie im Pokalfinale nicht spielen dürfen. Die TTBL hatte daraufhin jeweils eine Sperre von zehn Spielen und eine Strafe von 10.000 Euro verhängt.

Neu-Ulm hatte Angst, dass Spitzenspieler abwandern

Am BR-Mikrofon räumte TTC-Boss Ebner den bewussten Verstoß ein, die hohe Strafe sei aber unrechtmäßig. Die TTBL wiederum wollte mit dem hohen Strafmaß zukünftige Regelbrüche verhindern. Ein Schiedsgericht könnte die Strafe eventuell noch kippen, die Entscheidung wollte der TTC aber nicht mehr abwarten. Die aus den Strafen "resultierenden Unsicherheiten für Vertragsverlängerungen mit diesen Spielern machen eine Gesamtplanung TTBL/Pokal/Champions League für den TTC Neu-Ulm bis zu einer Entscheidung durch das Schiedsgericht unmöglich", schrieb Ebner in einer Mail an die TTBL-Geschäftsführung. "Der TTC Neu-Ulm macht lieber jetzt Verträge für die Champions League mit Moregardh und Lin, als dass diese in den nächsten Wochen im Ausland unterschreiben."

TTBL: "Es geht dem Verein nicht um die Bundesliga"

Der Geschäftsführer der Tischtennis-Bundesliga, Nico Stehle, zeigt kein Verständnis für die Entscheidung. "Wir bedauern den Rückzug, aber der TTC hat vorsätzlich gegen die Regularien verstoßen. Es geht dem Verein anscheinend gar nicht um die Bundesliga, sondern lediglich um den Pokal und die Champions League", sagte Stehle. "Sie führen den Verzicht auf einen Lizenz-Antrag auf die ausgesprochenen Strafen zurück, da werden wir als Hüter der Regularien gar nicht respektiert."

Neu-Ulm wirft TTBL Parteilichkeit vor

Durch die Verpflichtung der vier Spitzenspieler im Sommer, inklusive dem deutschen Olympia-Dritten Dimitrij Ovtcharov, "wurde der TTC Neu-Ulm vom Mitspieler in der Liga zum Wettbewerber von Borussia Düsseldorf", schreibt Ebner in seiner Pressemitteilung. "Deren Manager ist gleichzeitig Aufsichtsratsvorsitzender der TTBL. Den deshalb bei ihm eigentlich bestehenden Interessenskonflikt empfindet der TTC Neu-Ulm seit letzten Sommer eher als Nutzung der Macht zur Einflussnahme gegen den TTC Neu-Ulm", wirft Ebner der Liga und ihrem Aufsichtsratsvorsitzenden vor. Die TTBL wies den Vorwurf der Parteilichkeit scharf zurück. Zumal die Spitzenspieler des TTC in der Liga kaum zum Einsatz kamen und sich Neu-Ulm komplett auf Pokal und Champions League fokussierte.

Ob der TTC in der zweiten Liga antreten wird ist noch unklar. Das Kapitel Bundesliga, das 2019 per Wildcard begann, ist jetzt auf alle Fälle erst einmal vorbei.