"Streif"-Sieger Ferstl: "Ein atemberaubender Tag"

Für den deutschen Verband ist der Erfolg von Ferstl ein Befreiungsschlag. Das könnte dem zuletzt sehr gebeutelten Deutschen Skiverband (DSV) Schwung für die in gut einer Woche beginnende WM geben.

Dreßen nach Knie- und vor Schulter-OP

Leider wird Dreßen in Schweden fehlen - der 25-Jährige arbeitet fleißig an seinem Comeback nach der Kreuzband-OP. Beim Rennen in Garmisch-Partenkirchen wird er seine Teamkollegen leider ebenfalls nicht anfeuern können - er muss sich auch noch einer Schulter-OP unterziehen.