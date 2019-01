Streif-Blick ein "Schlag in die Magengrube" für Thomas Dreßen

Das schlechte Gefühl sei bei Dreßen aufgekommen, als er in den Ort Kitzbühel hereingefahren ist und einen Blick auf den Start des Abfahrtsrennens gewagt hatte. So erklärt der Sieger des Hahnenkammrennens 2018 seine Emotionen, nachdem er wegen seiner Kreuzbandverletzung diesmal nicht dabei sein kann. "Am liebsten würde ich schon selber" mitfahren, sagt Dreßen.

Reha-Kontrolle positiv verlaufen

Jetzt ist der Mittenwalder Abfahrer nach seiner Kreuzband-Operation aber in der Rehabilitation. Der 25-Jährige ist nach der überstandenen Operation schmerzfrei und arbeitet mit viel Geduld an seinem Comeback. Noch ist der Weltcupzirkus ganz weit weg. Aber er bleibt zuversichtlich. "Ich habe am letzten Freitag Kontrolle gehabt nach dem ersten Rehablock. Und der Arzt, der mich operiert hat, war sehr positiv", erklärte der Patient. "Und von dem her schaut's für die Vorbereitung auf die nächste Saison ganz gut aus", freute sich der Rennfahrer.

Sturz in Beaver Creek

Dreßen hatte sich bei der Abfahrt von Beaver Creek in den USA vor wenigen Wochen bei einem Sturz die schwere Verletzung im rechten Knie zugezogen. Sein WM-Winter war damit beendet.

Studiogast in Blickpunkt Sport

Am Sonntag, dem 27. Januar, ist der Sieger der Hahnenkamm-Abfahrt ab 21.45 Uhr zu Gast in der Sendung Blickpunkt Sport.