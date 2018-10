Straubinger Weinzierl wird neuer VfB-Trainer

Der VfB hat bei der Suche nach einem neuen Erfolgstrainer Druck gemacht und jetzt Markus Weinzierl als Feuerwehrmann verpflichtet. Der Verein verständigte sich mit Weinzierl auf einen ab sofort gültigen Vertrag bis zum 30.06.2020, Der 43-Jährige wird bereist am Mittwoch das erste Training leiten.

Der Niederbayer soll dem VfB einen neuen Spielstil verpassen. Immerhin steht für die taumelnden Stuttgarter schon nach der Länderspielpause ein harter Brocken auf der Liste. Im ersten Heimspiel trifft der Tabellenletzte am 20. Oktober auf Tabellenführer Borussia Dortmund.

"Ich freue mich sehr auf die Aufgabe. Der VfB ist ein großer Verein, der sich momentan in einer sportlich schwierigen Situation befindet", erklärte Weinzierl, der vom Potenzial der Mannschaft und des Vereins überzeugt ist. "Ich habe die Bundesliga in den vergangenen Monaten intensiv beobachtet und brenne darauf, die Arbeit mit meiner neuen Mannschaft zu beginnen."

Neuer Job nach 15 Monaten Pause

Der 43-jährige Fußballlehrer war seit seinem Abschied vom FC Schalke 04 vor etwas mehr als 15 Monaten ohne Trainerjob. Die Schalker hatten sich nach einer enttäuschenden Saison und dem zehnten Platz im Juni 2017 von Weinzierl getrennt. Augsburg hatte er zuvor in die Europa League geführt.

Am Sonntag hatte sich der VfB Stuttgart nach nur fünf Punkten aus den ersten sieben Spielen von Korkut getrennt. Nach dem 1:3 in Hannover am Samstag entschieden sich die Verantwortlichen um VfB-Sportvorstand Michael Reschke und Präsident Wolfgang Dietrich gegen eine weitere Zusammenarbeit mit Korkut. Es war der erste Trainer-Abschied der laufenden Bundesliga-Saison.