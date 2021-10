Straubinger Volleyballerinnen empfangen Tabellenführer Stuttgart

Am fünften Spieltag der neuen Bundesliga-Saison erwarten die Volleyballerinnen von Nawaro Straubing am Samstagabend (19.30 Uhr) den MTV Stuttgart. Das Team aus Baden-Württemberg gilt als Favorit auf den Meistertitel - und steht nach vier Siegen ohne Satzverlust an der Spitze der Tabelle.

Vorletzter gegen Spitzenreiter

Alles andere als eine Niederlage für die Straubingerinnen wäre eine Überraschung, dennoch wollen sich die Niederbayerinnen nicht von vorn herein geschlagen geben. Außenangreiferin Sina Fuchs sagte in einem vom Verein veröffentlichten Interview, Nawaro könne befreit aufspielen, schließlich ständen die Stuttgarterinnen unter dem Druck, gewinnen zu müssen.

"Es ist klar, wer der Favorit in diesem Spiel ist. Es wird ein interessantes Spiel und wie heißt es so schön. Sag niemals nie. Im vergangenen Jahr war die Ausgangslage ähnlich und am Ende haben wir sie überraschen können." NawaRo-Chefcoach Bart-Jan van der Mark

Allerdings hat das Team aus Straubing seinerseits erst einen Sieg und drei Niederlagen auf dem Konto stehen. Das Resultat: Man ist Tabellenvorletzter.

Vilsbiburg tritt in Schwerin an

Die Roten Raben Vilsbiburg müssen derweil in den Norden reisen. Sie sind zu Gast beim SSC Palmberg Schwerin (19 Uhr). Die Vilsbiburgerinnen, derzeit Sechste in der Tabelle, hoffen auf den dritten Saisonsieg.

Der SSC Palmberg Schwerin geht als Favorit in die Partie. Doch die Gäste aus Vilsbiburg wollen in der Palmberg Arena nach Kräften dagegenhalten - die Devise von Cheftrainer Florian Völker lautet: "Unser Spiel, unseren Plan aufs Feld bringen und dann schauen, was dabei herauskommt."