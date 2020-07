Straubinger Tigers: Saisonvorbereitung mit Hindernissen

Bei den Straubing Tigers läuft die Vorbereitung auf die kommende Eishockey-Saison. Dort, wo normalerweise die VIP-Gäste feiern, wird bei den Niederbayern jetzt allerdings gewaltig geschwitzt. Im neuen Corona-Fitnessraum werden Gewichte gestemmt. Ab und zu wird auch Inlinehockey gespielt. Alles natürlich unter strenger Beachtung der Hygieneregeln. Zumindest das Training normalisiert sich langsam. Doch drum herum ist noch einiges unklar.

Spieler aus Übersee fehlen weiterhin

Die DEL-Saison startet im November – die Straubinger schon einen Monat früher in der Champions League gegen Genf. Stand jetzt weiß allerdings noch niemand so richtig mit welcher Mannschaft die Tigers antreten werden, denn vor allem fehlen aus Übersee noch einige Spieler. Diese hätten laut Sportboss Jason Dunham zwar Trainingspläne in der Tasche, aber noch keine Rückflugtickets. "Bei den US-Amerikaner ist es etwas schwieriger als bei den Kanadiern," erklärt Dunham. Wann die Spieler kommen, weiß derzeit niemand. Der 50-Jährige hofft auf den 1. September.

Gehaltsverzicht als Verhandlungshürde

Deswegen muss Straubing mindestens zweigleisig planen und auch viele deutsche Talente mit Förderlizenzen im Blick haben. Zudem gestalten sich Verhandlungen mit potenziellen Neuzugängen schwierig. Dass die Spieler ligaweit erst mal auf 25 Prozent ihres Gehalts verzichten müssen, erschwert die Situation zusätzlich. "Wir haben nie einen großen Etat in Straubing", trotzdem musste es funktionieren, sagt Dunham. "Entweder du hast Spiele,r die kommen wollen oder du hast es nicht." Immerhin plagen die Tigers trotz Kurzarbeit laut Dunham derzeit noch keine massiven Geldsorgen.

Hygieneregeln schwer umsetzbar

Größere Probleme machen da schon die Hygienevorschriften – jedes Stadion ist anders, jedes muss einzeln vom jeweiligen Gesundheitsamt abgenommen werden. Eine besondere Herausforderung ist im Straubinger Stadion die Kabinenbelegung. Die Profis müssten sich auf zwei bis drei Kabinen aufteilen – für die Spieler ein seltsamer Gedanke. "Wie soll der Trainer denn in den Pausen seine Ansprachen halten? Geht er dann in drei unterschiedliche Kabinen?", fragt sich Tim Brunnhuber.

Der Gedanke, möglicherweise wieder vor Publikum spielen zu können, ist für den Nationalstürmer "das Salz in der Suppe". Und natürlich auch in finanzieller Hinsicht nötig – denn eine noch längere Durststrecke würden wohl viele Eishockeyklubs ohne Zuschauereinnahmen nicht lange durchstehen.