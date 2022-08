Straubinger Footballer kämpfen um Heimrecht in den Playoffs

Als Aufsteiger in die German Football League (GFL/1. Liga) gestartet, haben die American Footballer der Straubing Spiders den Sprung in die Playoffs bereits geschafft. Dafür wollen sie sich nun in der Schlussphase der Hauptrunde bei noch drei ausstehenden Spielen auch das Heimrecht sichern.

Dazu brauchen sie am Samstag (12.08.) einen weiteren Sieg. Gegner sind die Allgäu Comets aus Kempten, Kickoff ist um 15 Uhr im Spiders Dome, dem Straubinger Stadion am Peterswöhrd.

Erfolg: Als Aufsteiger in den Playoffs

Das Hinspiel in Kempten hatten die Straubinger Ende Mai mit einem Punkt Vorsprung gewonnen. Das war der erste Sieg der Spiders in der GFL. Seitdem haben die Spiders insgesamt sieben ihrer acht Ligaspiele gewonnen.

An die Erfolge der letzten Wochen wollen die Niederbayern auch beim Heimspiel gegen Kempten anknüpfen, erklärt der Sportliche Leiter Oliver Helml: "Natürlich - wir sind als Aufsteiger in den Playoffs, das allein macht die Saison zu einem unglaublichen Erfolg. Aber, wir haben die große Chance, im September ein Playoff-Heimspiel zu absolvieren, das ist schon ein großer Traum."

Das Heimspiel der Straubing Spiders wird wie gewohnt auch von ihren Cheerleaderinnen begleitet und umrahmt.