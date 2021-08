Straubing Tigers stehen vor einer Saison mit vielen Fragezeichen

Erneut kalkulieren die Straubing Tigers mit einem Jahresetat von rund sechseinhalb Millionen Euro - das war auch im vergangenen Jahr der Plan, Corona-bedingt wurde dann das Budget auf viereinhalb Millionen geschrumpft. Erneute Einschränkungen sind nicht ausgeschlossen.

Fehlende Planungssicherheit macht dem Verein Sorgen

"Also wir haben diese Saison noch nicht eine Rechnung geschrieben für Dauerkarten, noch nicht eine Rechnung geschrieben für Werbemaßnahmen, nicht eine Rechnung an unsere Gesellschafter. Also wir leben im Moment noch von unserer Substanz, können das Gott sei Dank. Aber natürlich wird auch das mal eng und damit wir auch mal planen können, brauchen wir ganz dringend Entscheidungen von der Politik", sagt Geschäftsführerin Gaby Sennebogen.

Klar ist bisher nur: Die Vorbereitungsrunde muss wieder in einem leeren Stadion stattfinden. Rasch müsse man nun Planungssicherheit bekommen, fordert Gaby Sennebogen.

Fans in der Halle fehlen den Tigers

"Wobei wir natürlich auch wissen, dass das, was für Deutschland beschlossen wird, ja für Bayern lange nicht gelten muss, beziehungsweise wir Bayern sind immer einen besonderen Weg gegangen. Und möglicherweise ist es dieses Mal auch so."

Und nicht nur aus wirtschaftlicher Sicht hängen die Tigers an ihren Fans - auch der sportliche Leiter Jason Dunham zählt auf die Kulisse am Pulverturm: "Das Wichtigste für uns ist, dass wir unsere Unterstützung in der Halle wieder kriegen."

Neuverpflichtungen sollen "frisches Blut" reinbringen

Sportchef Jason Dunham hat einiges auf den Weg gebracht. Verträge unter anderem mit Trainer Tom Pokel, Kapitän Sandro Schönberger, Nationalspieler Andreas Eder oder Keeper Sebastian Vogl hat er verlängert. Andere wie Sena Acolatse, Fredrik Eriksson, Corey Tropp und sogar Straubings Top-Torschütze Jeremy Williams mussten das Tigers-Trikot ausziehen. "Ich habe das für notwendig gefunden, dass wir ein bisschen frisches Blut rein bringen. Und, ja, hoffentlich liege ich da richtig", sagte der Sportchef. Schließlich soll das 80-Jährige Eishockey-Jubiläum in Straubing ja von Erfolg gekrönt sein. Aus der starken Schlussphase der vergangenen Saison bringen die Tigers Siegeswillen auf jeden Fall mit.