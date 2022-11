Straubing Tigers verlieren Achtelfinal-Auftakt in Göteborg

Die Straubing Tigers haben das Achtelfinal-Hinspiel in der Eishockey-Champions-League (CHL) gegen Frölunda Gothenburg mit 0:4 verloren. Der CHL-Rekordsieger, der in der schwedischen Liga einige Probleme hat und auf Platz acht liegt, dominierte die Partie gegen die Tigers.

Dabei war es anfangs ein umkämpftes Spiel zwischen Straubing und Göteborg. Die Niederbayern sammelten schon im ersten Drittel zwölf Strafminuten, was die Hausherren allerdings nicht wirklich für sich nutzen konnten. Es war ein schöner Spielzug im zweiten Drittel, der Göteborg in Führung brachte: Joel Lundqvist hebelte durch einem Doppelpass mit Patrik Carlsson die Straubinger Verteidigung aus und kam nah am generischen Tor zum Abschluss, der das 1:0 bedeutete (26:39).

Vorentscheidung kurz vor Ende des zweiten Drittels

Es war der Auftakt zu einem Sturmlauf der Schweden. Mats Rosseli-Olsen erhöhte in der 31. Minute auf 2:0, ehe die Hausherren im Powerplay fünf Sekunden vor Ende des zweiten Drittels für die Vorentscheidung sorgten. Wieder war es Lundqvist, der aus kurzer Distanz zum Abschluss kam (39:55).

Im Schlussdrittel konnte Straubing den Rückstand nicht mehr verringern und musste kurz vor Schluss das 0:4 durch Liam Dower Nilsson hinnehmen. Auf Straubing kommt im Rückspiel am kommenden Dienstag, 22. November, eine schwierige Aufgabe zu, wenn sie das Viertelfinale der Eishockey-Champions-League erreichen wollen.