Straubing Tigers unterliegen den Augsburger Panthern

Die Straubing Tigers haben im sechsten Spiel der neuen Saison in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) die vierte Niederlage kassiert. Bei den Augsburger Panthern gab es am Freitagabend eine 4:6 (1:2, 3:1, 0:3)-Pleite.

Jetzt gegen die Nürnberg Ice Tigers

Dadurch fielen die Niederbayern in der Tabelle jetzt hinter die Schwaben zurück und sind nun Elfte. Am Sonntagabend treten die Straubing Tigers bei den Nürnberg Ice Tigers an, die aktuell Platz 14 in der Tabelle belegen.