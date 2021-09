Straubing Tigers unterliegen dem DEL-Meister klar

Im dritten Heimspiel der neuen Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben die Straubing Tigers am Mittwochabend ihre erste Heimniederlage kassiert. Der Titelverteidiger Eisbären Berlin war dabei deutlich zu stark für die Niederbayern, gewann 4:0 im Eisstadion am Pulverturm. Im gesamten Spiel konnten die Gastgeber den Hauptstädtern nicht gefährlich werden.

Angreifer Elsner: "Das waren nicht die Tigers, wie man sie hier kennt"

Eine untypische Leistung auf eigenem Eis: "Das waren heute auf jeden Fall nicht die Tigers, wie man sie hier kennt", sagte der im Sommer aus Ingolstadt gekommene Angreifer David Elsner. "Das war von allen kein gutes Spiel. Berlin hat es clever gespielt und uns eigentlich gedemütigt."

Rund 3.500 Zuschauer sahen das Abendspiel in Straubing. Die Tore für die Eisbären schossen zweimal Byron, Hördler und White. Berlin hat damit alle seine bisherigen drei Auswärtsspiele der neuen Spielzeit gewonnen.

Weiß-blaues Tabellensandwich im unteren Mittelfeld

Straubing ist nun nach fünf Spielen und zwei Siegen DEL-Zehnter, und damit etwas unterhalb der Ansprüche unterwegs. Der EHC Red Bull München liegt - trotz der ersten Saisonniederlage- als bestes bayerisches Team auf Rang zwei. Direkt vor den Tigers auf Platz neun rangieren im weiß-blauen Tabellensandwich wiederum die Ingolstädter Panther, die ihr Heimspiel am Mittwoch 5:4 nach Verlängerung gegen die Düsseldorfer EG gewannen.

Und hinter den Tigers liegen die Augsburger Panther und die Nürnberg Ice Tigers. Das sind auch die beiden kommenden Gegner am Freitag und Sonntag - die Spiele steigen in Schwaben und Mittelfranken. Da in dieser Saison erstmals wieder mindestens ein Team absteigt, sind Derbysiege in dieser Saison also vermutlich besonders wertvoll für die vier Teams im unteren Mittelfeld.