Straubing Tigers unterliegen Adler Mannheim im Penaltyschießen

Die Straubing Tigers haben ihr Auswärtsspiel in der Deutschen Eishockey Liga bei den Adler Mannheim am Sonntag knapp mit 3:4 verloren. In einer über die reguläre Spielzeit ausgeglichenen Partie gelang Favorit Mannheim der entscheidende Treffer erst im Penaltyschießen.

Spiel zuerst ausgeglichen

Nach einem umkämpften ersten Drittel mit Chancen auf beiden Seiten blieb es zunächst beim 0:0. Die Tigers konnten dabei sogar zwei Unterzahlsituationen schadlos überstehen. Das zweite Drittel war deutlich torreicher, Gastgeber Mannheim gelang zwei Minuten vor Ende des Mittelabschnitts der Treffer zur 3:2-Führung. Sieben Minuten vor dem Ende konnte Straubing im letzten Drittel durch Jason Akeson erneut ausgleichen, so dass es mit 3:3 in die Verlängerung ging.

Tigers fallen auf Tabellen-Platz elf zurück

In der Overtime konnte kein Team den Siegtreffer erzielen. Der Siegtreffer gelang Mannheim-Stürmer Nigel Dawes erst im Penaltyschießen. Mannheim bleibt mit diesem Ergebnis klarer Tabellenführer der DEL, Straubing fällt auf Platz 11 zurück. Bereits am Dienstag erwartet die Niederbayern beim amtierenden Deutschen Meister, den Eisbären Berlin, das nächste schwierige Auswärtsspiel.

Anschließend steht für die Straubinger ein Heimspielwochenende an. Am Freitag heißt der Gegner Iserlohn Roosters, am Sonntag gastieren dann die Kölner Haie im Eisstadion am Pulverturm.