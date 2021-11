Straubing Tigers schlagen Iserlohn 5:0

In der DEL (Deutsche Eishockey Liga) haben die Straubing Tigers am Freitagabend die Iserlohn Roosters mit 5:0 besiegt: Der erste Shutout für Keeper Tommi Karhunen in dieser Saison - er blieb in der Partie ohne ein Gegentor.

Corona-Infektionen bei den Roosters

Die Tore vor knapp 3.900 Fans im Stadion am Pulverturm erzielten Mouillerat, Zimmermann, Akeson und zweimal Kapitän Schönberger. Aufgrund von Corona-Infektionen und Sperren waren die Roosters lediglich mit 14 Feldspielern angetreten. Gegen die dezimierten Gäste war der Straubinger Sieg dann nie gefährdet.

Kurios: Kurz vor Spielende kassierte der Trainer der Iserlohn Roosters, Brad Tapper, eine Spieldauerdisziplinarstrafe. Er hatte laut einer Mitteilung der Straubing Tigers mehrere Trinkflaschen aufs Eis geworfen.

Nächstes Heimspiel gegen Köln

Morgen, am Sonntag, spielen die Straubing Tigers erneut zu Hause. Gegner sind dann die Kölner Haie. Das Hinspiel in Köln hatten die Tigers mit 5:2 aus ihrer Sicht gewonnen.