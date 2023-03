Straubing Tigers: Niederlage im Overtime-Drama

Die Straubing Tigers müssen weiter um den Einzug ins Playoff-Halbfinale der Deutschen Eishockey-Liga zittern. In Wolfsburg lag die Mannschaft von Coach Tom Pokel im sechsten Spiel des Playoff-Viertelfinales lange auf der Siegerstraße. Kurz vor Schluss kassierte sie in Unterzahl den Ausgleichstreffer und zog am Ende in der Verlängerung mit 3:4 den Kürzeren. Damit fällt die Entscheidung im siebten Spiel der Best-of-Seven-Serie am kommenden Mittwoch bei den Gäubodenstädtern.

Schneller Rückstand für Straubing

Bereits nach 22 Sekunden gingen die Hausherren vor über 3.400 Zuschauern durch Darren Archibald in Führung, doch Straubing schaffte den schnellen Ausgleich (3.) durch Travis St. Denis. In der 28. Minute traf Joshua Samanski zum 2:1 für die Gäste aus Niederbayern. Es blieb ein offener Schlagabtausch und eine Partie auf Augenhöhe, in der Jean-Christophe Beaudin in der 45. Minute für das 2:2 sorgte.

Tigers liegen lange mit 3:2 in Führung

Die Straubinger konnten aber durch Luke Adam nur wenige Sekunden später auf 3:2 erhöhen und hofften, dieses Ergebnis über die Zeit zu retten. Dies schafften sie allerdings nur bis zur 57. Minute - dann gelang Beaudin sein zweiter Treffer des Abends.

Wolfsburger Sieg in der Overtime

Wolfsburgs Eishockey-Erstligist rettete sich damit in die Verlängerung, in der sie durch den 4:3-Treffer von Spencer Machacek siegte. Die Niedersachsen erzwangen mit dem Erfolg das siebte Spiel in der Viertelfinal-Serie der Playoffs, das kommenden Mittwoch in Straubing stattfindet.

EHC Red Bull München im Halbfinale

Während die Niederbayern noch eine Ehrenrunde drehen müssen, konnten die Münchner am Nachmittag im sechsten Spiel gegen die Fischtown Pinguins den Einzug ins Halbfinale bereits perfekt machen. Sie warten nun auf ihren nächsten Gegner, die Straubing Tigers oder die Grizzlys Wolfsburg.