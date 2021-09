Straubing Tigers mit neuen Gesichtern und viel Zuversicht

Nachdem Corona auch im Eishockey viel durcheinander gebracht hat in den vergangenen Saisons, soll es in dieser besser werden. Die bayerischen Eishockeyteams starten jedenfalls mit viel Zuversicht in die neue Saison. Auch die Straubing Tigers, für die es heute Abend am Pulverturm los geht. Ab 19.30 Uhr spielen die Niederbayern gegen die Adler Mannheim - Gegner in den letzten Playoffs.

Neues Styling und ein Toptransfer

Bei den Straubing Tigers gab es ein Umstyling: Das Teamlogo sieht jetzt anders aus. Im Kader sind die langen Haare komplett weg, und damit auch ihre Träger, die zuvor Leistungsträger waren. Trotzdem ist der Sportchef Jason Dunham zuversichtlich: "Ich bin der Meinung, wir sind ein bisschen schneller diese Saison, nach vorne mit ein bisschen mehr Talent. Und wenn wir so wachsen wie letzte Saison in der zweiten Saisonhälfte, dann würde mich das freuen". Dementsprechend "viel" will er erwarten. Zuversichtlich macht ihn der Toptransfer.

Der Torhüter heißt jetzt Tomi Karhunen und kommt aus Finnland. Er ist zwar, wie er selbst sagt, "nicht der Allergrößte". Das kompensiert er "mit guten, schnellen Reflexen". Die Schnelligkeit ist sein größtes Plus.