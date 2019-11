Straubing Tigers mischen in der Liga weiter vorne mit

Beste Offensive und bestes Team im Unterzahlspiel. Und das obwohl die letzten drei Jahre schon in den Pre-Play Offs Schluss war. Die Tigers haben in der aktuellen Saison keine Angst vor großen Namen: Auch die Teams aus München, Mannheim und Berlin mussten sich den Straubingern bereits geschlagen geben.17 Spiele, 13 Siege, Tabellenplatz zwei. Die Straubing Tigers stehen so gut da, wie noch nie. "Ich bin begeistert, wie die Jungs momentan spielen", sagt der sportliche Leiter Jason Dunham. Aber, erst "der 52. Spieltag ist wichtig für uns."