Straubing Tigers können mit Heimsieg zu Mannheim aufschließen

Mit einem Heimsieg können die Straubing Tigers am Abend in der DEL (Deutsche Eishockey Liga) zum Tabellendritten Adler Mannheim aufschließen. Gleichzeitig würde aber eine Niederlage gegen die Schwenninger Wild Wings bedeuten, dass die Niederbayern ihren derzeitigen vierten Tabellenplatz, der Heimrecht im Playoff-Viertelfinale garantiert, wieder an die Düsseldorfer EG verlieren würden.

Noch sechs Spiele bis zum Ende der Saison

In der Hauptrunde der DEL stehen für die Straubing Tigers noch sechs Spiele im Kalender, davon drei Heimpartien. Im Kampf um die Playoffs ist bisher nichts entschieden. Die Tigers aber haben es weiter selbst in der Hand, ihr Ziel - mindestens Rang vier - zu erreichen.

Ihre letzten beiden Spiele haben die Tigers gewonnen. Am vergangenen Sonntag konnten die Tigers beim 300. DEL-Spiel von Trainer Tom Pokel in Iserlohn mit 8:1 den höchsten Auswärtssieg dieser Saison feiern.

Kader fast komplett

Der Kader der Straubing Tigers ist für die Schlussphase der Saison nahezu komplett. Nur Mark Zengerle wird am Abend aufgrund einer Oberkörperverletzung weiter fehlen. Auftaktbully im Straubinger Stadion am Pulverturm ist am Mittwochabend um 19.30 Uhr.