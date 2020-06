vor 14 Minuten

Straubing Tigers gespannt auf Champions Hockey League Auslosung

Großer Tag für den Verein und alle Fans der Straubing Tigers. Am Abend werden in der Schweiz die Paarungen der Champions-Hockey-League ausgelost. Die Straubinger sind zum ersten Mal in ihrere Vereinsgeschichte dabei. Corona sorgt für Veränderungen.