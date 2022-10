Straubing Tigers finden gegen Frankfurt zurück in Erfolgsspur

Die Straubing Tigers haben in der Deutschen Eishockey Liga gegen Frankfurt 4:3 nach Verlängerung gewonnen. Nach vier Niederlagen in Folge, davon eine nach Penaltyschießen in Mannheim, finden die Tigers damit wieder in die Erfolgsspur.

Tigers: Standen gegen Frankfurt "unter Zugzwang"

Die Tore vor knapp 4.000 Zuschauern erzielten Luke Adam, Travis Turnbull und zweimal Travis St. Denis. Nach den jüngsten vier Pleiten, in denen die gut in die Saison gestarteten Straubinger nur einen Punkt geholt hatten, sei man gegen Frankfurt "unter Zugzwang gestanden", heißt es vom Verein.

Punktsieg gegen Villach würde nächste Runde sichern

Nach dem Sieg und sieben Spielen haben die Niederbayern jetzt neun Punkte auf dem Konto. Das nächste Spiel bestreiten die Straubing Tigers bereits am Dienstag (4. Oktober). Dann treten die Niederbayern in der Champions Hockey Liga in Villach an. Dort können sie sich mit einem Punktgewinn den Einzug in die nächste Runde sichern.