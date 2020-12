Straubing Tigers bestürzt über Rassismusangriff auf Acolatse

Der niederbayerische DEL-Club Straubing Tigers hat jegliche Form von Rassismus scharf verurteilt. Rassistische und diskriminierende Aktionen haben weder auf dem Eis noch in anderen Lebenssituation einen Platz in unserer Gesellschaft, heißt es in einer Pressemitteilung. Auslöser war eine rassistische Beleidigung gegen Tigers-Spieler Sena Acolatse während des Testspiels vergangenen Sonntag in Ingolstadt.

Emotionen kochen auf dem Eis hoch

Nationalspieler Daniel Pietta vom ERC Ingolstadt hatte den 30-jährigen Verteidiger in Straubing auf dem Eis mit einer "Affen-Geste" beleidigt. Dazu heißt es von den Tigers: "Wir akzeptieren, dass auf dem Eis die Emotionen auch einmal hochkochen, denn unsere Sportart lebt auch von Emotion und Einsatz. Aber wir verurteilen jegliche Form von Rassismus und Diskriminierung auf das Schärfste." Die Straubing Tigers würden für Diversität und soziale Vielfalt stehen und sich ihrer Verantwortung bewusst sein, dass der Eishockeysport und seine Profis unter anderem auch eine Vorbildfunktion für Kinder und Jugendliche haben. Des weiteren bedankt sich der Club beim ERC Ingolstadt für die angekündigten arbeitsrechtlichen Schritte.

Öffentliche Entschuldigung von Pietta

Stürmer Pietta wurde bereits wegen unsportlichen Verhaltens für mehrere Spiele gesperrt. Der DEL-Disziplinarausschuss hatte es als erwiesen angesehen, dass er besagte Geste gegen den schwarzen Gegenspieler gezeigt hatte. Der 34-Jährige entschuldigte sich mittlerweile dafür öffentlich.

Acolatse und die Tigers "schwer getroffen"

Mit Acolatse seien seitens der Straubing Tiger intensive Gespräche geführt worden. "Dieser Vorfall hat nicht nur den Eishockey-Spieler und Menschen Sena Acolatse schwer getroffen, sondern unsere gesamte Organisation. Wir stehen geschlossen hinter Sena", sagte Tigers-Manager Jason Dunham. Geschäftsführerin Gaby Sennebogen ergänzte: "Alle - Spieler, Vereine, Verband, Liga, Fans, aber auch die gesamte Gesellschaft - sind in der Pflicht, jegliche Form von Rassismus und Diskriminierung sowohl aus dem Sport wie auch aus dem Alltag zu verbannen. Das ist unsere Verantwortung, zu der wir uns alle bekennen müssen."

Tigers besiegen Panther in beiden Testspielen

Nach 270 Tagen ohne DEL-Spiele waren die Straubing Tigers vergangenes Wochenende in eine Testspiel-Phase gestartet. Sie gewannen gegen die Panther sowohl am Freitag in Ingolstadt, als auch am Sonntag zu Hause. Das erste Saison-Spiel für die Tigers ist am 23. Dezember zuhause gegen den EHC Red Bull München. Momentan wird wegen der Corona-Pandemie vor leeren Rängen gespielt. Die Spiele können im Internet gestreamt werden.