Straubing Spiders wollen American Football-Hype nutzen

American Football trotzdem immer noch Randsportart

Rund 4.500 Erwachsene und 2.500 Jugendliche spielen in Bayern aktiv American Football - Tendenz steigend. Bayernweit gibt es mittlerweile 62 Football-Vereine, fast doppelt so viel wie noch vor 15 Jahren. Trotzdem sind auch die Erstligaprofis unter Amateurbedingungen unterwegs, wie Andorfer erzählt: "Meine Ausrüstung ist komplett selber gekauft, alles selber gemacht. Ich organisier alles selber fürs Training."

Und trotzdem wechseln immer mehr Jugendliche vom Fußball zum Football. So auch Nachwuchsspieler Simon Eisenschink. Der Offense-Lineman hätte auch aufgrund seiner Statur mit der er "einfach nicht so schnell rennen kann" als Fußballer nie auf Profiveau gespielt. Im American Football ist er in der höchsten deutschen Spielklasse, der German Football League, für die Straubinger aktiv.

In der abgelaufenen Saison belegten die Niederbayern Platz 4 in der Südstaffel der German Football League. In der neuen Saison soll es mit dem NFL-Hype auch zuschauermäßig noch erfolgreicher werden.