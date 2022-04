Straubing im Eishockey-Fieber: Gelingt den Tigers der Coup?

Teamgeist und Fans als Erfolgsrezept

Nachdem die Coronabeschränkungen aufgehoben worden sind, können wieder alle Fans ins Stadion. Ein Vorteil für die Tigers: Der Pulverturm wird wackeln. Experten wissen, das ist keine Phrase. Kaum ein anderes Stadion ist lauter als das Straubinger, kaum eins so ursprünglich und charaktervoll. Hier hat das Straubinger Eishockey große Erfolge gefeiert, hier gab es bittere Pleiten. Das alles überträgt sich auf das Team. Selbst wenn Trainer Tom Pokel sagt: "Emotional balance ist wichtig, stay focused." Die Fans können ihr Team tragen und zu Höchstleistungen pushen. Kein DEL-Team kommt gerne nach Straubing.

Familiäres Flair in Straubing

Umso mehr lieben die Straubinger Spieler die Stadt. Brandon Manning und Jason Akeson betonen in der Pressekonferenz vor dem Mannheim-Spiel, wie wohl sie sich mit ihren Familien in der kleinen Stadt fühlen. Wie sehr ihnen Bayern und die Gegend gefallen. Und wie sehr das Team zusammengewachsen ist. "Wir machen die kleinen Dinge richtig", sagt Jason Akeson. Er sei zwar Top-Scorer, das aber sei ein Erfolg der ganzen Mannschaft. Und sein Trainer ergänzt: "Es macht Spaß, diese Jungs zu trainieren. Denn man sieht, wenn unsere Mannschaft ein Ziel vor Augen hat, dann tun die alles um das zu erreichen. Das kommt auch, weil wir in Straubing dieses familiäre Gefühl haben". Ein Gefühl, das die Tigers diese Saison zu ungeahnten Erfolgen tragen könnte.

80 Jahre Eishockey in Straubing

"Wir haben damals Watte in leere Zuckersäcke gestopft, abgesteppt und sie uns mit Einmachgummis um die Beine gewickelt", lacht Josef Krönner. "Eine andere Ausrüstung hatten wir nicht. Und ein selbstgestricktes Stirnband war der einzige Kopfschutz!" Krönner sitzt im bekannten, gleichnamigen Café in der Innenstadt. Dort wo die "Agnes-Bernauer-Torte" erfunden worden ist. Josef Krönner ist der Seniorchef, inzwischen rüstige 88 Jahre alt. Er gehört zur Generation derer, die in den 1950er Jahren in Straubing Eishockey gespielt haben. Wenige Jahre nach dem ersten Spiel überhaupt.

Mitten im Krieg das erste Spiel

Das absolvierte eine Straubinger Mannschaft am 1. Februar 1942 in Hof. Rund 1.000 Zuschauer sahen damals eine 0:1-Niederlage der Niederbayern. Nach nur einem Jahr musste der Spielbetrieb in den Kriegswirren eingestellt werden. Erst 1947 wurde unterm Dach des TSV Straubing wieder Eishockey gespielt. Auf dem Eisweiher der Stadt, dort wo noch heute das Eisstadion stand. "Da konnte es schon passieren, dass man hinterm Tor eingebrochen ist. Mei, dann haben wir einen Balken hingelegt als Bande und weiter gings", lacht Josef Krönner.

Kunsteis gab es in Straubing erst ab 1967. Danach folgten euphorische Jahre, enttäuschende Jahre und der bis dahin unfassbare Erfolg: Ende der Saison 2005/2006 steigen die Tigers in die DEL auf. "Unvorstellbar", freut sich Josef Krönner heute noch.

Und jetzt? "Das Viertelfinale gegen Mannheim werden wir überstehen und weiter kommen", tippt das Eishockey-Urgestein. "Und dann wenigstens mal ein Finale, das wäre für unser Straubing schon großartig!"

Eine Stadt im Playoff-Fieber

Auf dem Pflaster in der Fußgängerzone sind Playoff-Logos aufgemalt. Die große LED-Tafel vorm Stadion macht es unübersehbar: "Viertelfinale" wird immer wieder zwischen den Sponsor-Werbungen eingeblendet. Und das Team trägt sogar ein eigenes Playoff-Trikot. Straubing hat Eishockeyfieber - es ist das dominierende Gesprächsthema an den Wirtshaustischen, in den Cafés, in den Amtsstuben.

Die Halle ist ausverkauft. Jetzt ist es an der Mannschaft, ihre Saison zu krönen. Unvorbereitet wäre man nicht. Geschäftsführerin Gaby Sennebogen lächelt: "Im Eishockey musst Du mit den Planungen immer mindestens ein halbes Jahr Voraus sein. Da darf dich nichts überraschen." Mehr lässt sie sich nicht entlocken.