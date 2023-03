Straubing gewinnt torreichen Playoffs-Auftakt gegen Wolfsburg

Der Auftakt in die DEL-Playoffs ist geglückt für die Straubing Tigers. Gegen die Grizzlys Wolfsburg stand es am Ende 5:3 für die Niederbayern, die in der Best-of-seven Serie nun mit 1:0 führen. Nach einem turbulenten zweiten Drittel entschieden die Gastgeber die Partie im Schlussabschnitt für sich.

Aufregendes zweites Drittel

Das Spiel begann gut für das Team von Trainer Tom Pokel. Nach zehn Minuten traf Mike Conolly für die Hausherren zur Führung. Im zweiten Drittel war Wolfsburg zunächst das bessere Team und drehte die Partie. Jordan Murry (21.) und Fabio Pfohl (28.) stellten auf 2:1. Doch Straubing schlug quasi postwendend zurück und kam durch Jason Akeson nur zwei Minuten später zum Ausgleich.

Zweimal Videobeweis

Doch der Torreigen im zweiten Abschnitt war noch nicht beendet. JC Lipon brachte die Hausherren zum zweiten Mal in der Partie in Führung (38.). Sein Treffer hielt der Überprüfung durch den Videobeweis stand, denn der Kanadier drückte den Puck nicht mit der Kufe seines Schlittschuhs, sondern mit beiden Schienbeinschonern über die Linie. Nun hatten die Gäste aus der Autostadt die passende Antwort in Person von Björn Krupp.

Auch dieser Treffer musste wegen Torhüterbehinderung überprüft werden, zählte am Ende aber zurecht doch. Der Straubinger Tim Brunnhuber hatte Wolfsburgs Darren Archibald in Torhüter Hunter Miska geschoben. Im letzten Drittel konnten die Tigers noch zwei weitere Treffer erzielen durch Brandon Manning (42.) und Marcel Brandt (53.) und auf 5:3 davon ziehen. Am Freitag kommt es zum zweiten Spiel der Serie. Dann reisen die Niederbayern nach Wolfsburg.