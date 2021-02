Straßer verpatzt ersten Lauf im WM-Slalom

Die Titelkämpfe in den Dolomiten gehen heute zu Ende. Der Münchner Linus Straßer gehörte nach seinem überraschenden Sieg Anfang Januar in Zagreb zu den Anwärtern auf die Podestplätze im Torlauf. Aber der 28-Jährige verpatzte seinen ersten Lauf in Cortina d'Ampezzo, liegt mit 1,71 Sekunden Rückstand auf Rang 23.

Startregeln für zweiten Lauf geändert

Wegen eines modifizierten Reglements darf Straßer im zweiten Durchgang ab 13.30 Uhr erst nach den besten 15 Athleten auf einer voraussichtlich schon arg ramponierten Piste starten.

Wegen hoher Temperaturen wurde die Startregel kurzfristig geändert. FIS-Renndirektor Markus Waldner erklärte vor dem Rennen die umstrittene Entscheidung: "Ich war gestern beim Damenrennen da, es ist extrem warm. Dazu kommt die Sonneneinstrahlung auf den Hang, vor allem im unteren Teil. Die Piste leidet darunter. Den 1. Durchgang wird sie noch überleben. Ein paar Trainer waren anderer Meinung, aber wir haben so entschieden. Man schützt dadurch die Guten ein bisserl. Aber jeder hat die Chance, um in die Top 15 reinzufahren. Es soll nicht einer mit Nummer 30 noch um die Medaillen reinfahren können."

Pertl führt nach dem ersten Lauf

In Führung liegt überraschend der Österreicher Adrian Pertl vor Alex Vinatzer aus Südtirol (0,14 Sekunden) und dem Norweger Sebastian Foss-Solevaag (+0,16). Die besten 13 sind nur eine Sekunde auseinander. Der Oberstdorfer Sebastian Holzmann fädelte als zweiter Deutscher ein.

Da über 40 Sportler ausgeschieden sind, ist jeder der 100 Skirennläufer im zweiten Durchgang dabei, der im Ziel ankam.

Vier Medaillen für den DSV

Der DSV steht nach zwölf von insgesamt 13 Entscheidungen bereits bei vier Medaillen.