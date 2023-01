Straßer in Adelboden trotz Erkältung auf Platz drei

Linus Straßer hat sich in Adelboden die zweite Podestplatzierung der Saison gesichert. Der 30-Jährige zeigte in Adelboden zwei gute Läufe und kam hinter den Norwegern Lucas Braathen und dessen Landsmann Atle Lie McGrath ins Ziel.

Straßer hatte es im ersten Lauf trotz seiner Erkältung schon auf Platz drei geschafft. "Ich bin nicht mit bei hundert Prozent, aber trotzdem cool, wenn man in so einer Verfassung vorne mitfahren kann", sagte der 30-Jährige vor dem Finale. In dem riskierte er nochmals viel und verlor erst im Zielhang etwas Zeit. Nachdem der Zweitplatzierte Lois Meillard am Ende noch hinter Straßer zurück fiel, reichte es für den Münchner doch noch zum Podestplatz.

Straßer schafft drittes Podest bei seinem Lieblingsrennen

Die Schweiz ist für den Münchner ein gutes Pflaster. In den beiden vergangenen Jahren hatte Straßer in Adelboden als Dritter und Zweiter jeweils auf dem Podest gestanden. "Das ist das beste Rennen im Weltcup. Jeder, der ein cooles Rennen verfolgen will, sollte hierher kommen", hatte der Münchner schon im Vorfeld gesagt. Beim Heimweltcup auf dem Gudiberg in Garmisch-Partenkirchen hatte hingegen ein Sturz den möglichen Podiumsplatz verhindert.

Tremmel macht mehr als fünfzehn Plätze gut

Der mit der hohen Startnummer 44 ins Rennen gegangene Anton Tremmel vom SC Rottach-Egern schaffte es als 29. ganz knapp ins Finale. Beim zweiten Lauf zeigte er eine außergewöhnlich starke Fahrt, nach der er sich auf Rang 13 vorschieben konnte. "Sehr gut" saß er lange Zeit mit Laufbestzeit auf dem Stuhl des Führenden. "Der Steilhang ist mir zweimal gut gelungen", lautete sein Fazit. Dabei hatte er einfach nur versucht, "es unkompliziert zu machen". Zugleich erfüllte er zur Hälfte die verbandsinterne Norm für die Teilnahme an der WM in Frankreich im Februar.