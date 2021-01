Straßer bei Slalom in Chamonix auf Top-Ten-Kurs

Schladming-Sieger Marco Schwarz aus Österreich geht als Führender in den zweiten Lauf beim Slalom in Chamonix. Der Österreicher hat einen Vorsprung von 0,02 Sekunden auf den Schweizer Ramon Zenhäusern (+ 0,02 Sekunden). Dritter ist der Franzose Clement Noel (+ 0,03).

Straßer zufrieden mit seiner "sehr stabilen" Fahrt

Straßer hat als 13. bereits einen Rückstand von 1,41 Sekunden. Auf das Podium fehlen vor dem zweiten Lauf (12.30 Uhr) 1,38 Sekunden. Der Münchner freute sich bei Schneeregen in Frankreich dennoch über eine "sehr stabile" Fahrt. "Ich wäre natürlich gern ein bisschen weiter vorn", sagte der 28-Jährige. In den vergangenen Tagen war Straßer beim Nachtslalom in Schladming auf der Planai sowie beim Weltcup in Flachau nicht ins Ziel gekommen. Sebastian Holzmann, Anton Tremmel und Julian Rauchfuss verpassten die Top 30. Alexander Schmid schied im ersten Lauf aus.