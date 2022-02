FC Bayern München: Zittersieg gegen Tabellenschlusslicht

Ein Halbzeitrückstand wie in Salzburg

Die ersten 45 Minuten waren sehr zäh aus Sicht der Bayern. Nur zwei erfolgslose Schüsse aufs das Fürther Tor, mehr zeigte die Elf von Nagelsmann nicht. Fürth hingegen blieb konstant giftig. Das Kleeblatt sicherte sich relativ früh Bälle aus dem Mittelfeld und zeigte eine schnelles Umschaltspiel. Die Belohnung dann kurz vor der Halbzeitpause: Kapitän Hrgota zirkelte einen Freistoß aus 19 Metern in halbrechter Position über die Mauer ins kurze Eck. Bayerns Keeper Sven Ulreich konnte nur hinterherschauen. Der Tabellenletzte ging in Führung. Wie in Bochum und bei RB Salzburg lag der deutsche Rekordmeister zur Halbzeit hinten.