Ende Juli kursierten erstmals Meldungen, dass Hoeneß im November voraussichtlich nicht mehr als FC-Bayern-Präsident kandidieren werde. Im August bestätigte er selbst am Rande eines Golf-Turniers, dass er sowohl das Präsidentenamt wie auch den Aufsichtsratsvorsitz abgeben werde. Allerdings erklärte er auch, dass er zumindest einen Sitz im Aufsichtsrat behalten wolle. Am morgigen Donnerstag (29.08.19) wird Hoeneß Aufsichts- und Verwaltungsbeirat der Bayern seine endgültige Entscheidung mitteilen, in einer Pressekonferenz am Freitag will er diese öffentlich bekanntgeben.

Hauptversammlung "ein Schock" für Uli Hoeneß - Differenzen mit Rummenigge?

Edmund Stoiber bestätigte nun am Mittwoch gegenüber Journalisten, dass Hoeneß aufhören werde. Vor allem die vergangenen Hauptversammlung - Hoeneß und die Führungsriege waren von einem Fan heftig kritisiert worden - sei für Hoeneß "ein Schock" gewesen. Stoiber deutete aber auch an, dass es zuletzt wohl auch immer wieder zu Differenzen zwischen Hoeneß und Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge gekommen sei, beispielsweise in der Trainerfrage.